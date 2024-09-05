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Помазан виборола золото для України у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024

Ксенія Золотова
5 вересня, 2024 четвер
12:48
Спорт Надія Помазан

Українська штовхальниця ядра Марія Помазан стала чемпіонкою Паралімпійських ігор-2024 у змаганнях класу F35

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Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

У фіналі Помазан з першої спроби стала лідеркою у боротьбі за золото — штовхнула ядро на 12.75 м.

Жодна з параатлеток не змогла перевершити результат Помазан, яка випередила чинну світову рекордсменку Ван Джан Марія на 81 сантиметр - і вдруге поспіль здобула паралімпійське золото.

Результати Паралімпіади-2024 у штовхання ядра (клас F35) стали наступними:

  • Марія Помазан (Україна) — 12.75 м
  • Ван Джан (Китай) — 11.94 м
  • Анна Ніколсон (Велика Британія) — 9.44 м

"Емоційні враження, важкі. Мабуть, ця медаль була для мене найважчою, оскільки емоції, які ми пережили в Україні і які переживає наш народ — це страшно. Дуже рада, хочу присвятити цю медаль нашим захисникам. Якби не вона — мене б тут не було. Присвятити її рятувальникам, волонтерам, лікарям, які нас теж рятують. Ця медаль для України", — прокоментувала перемогу Помазан у коментарі для Суспільне Спорт. 

Для 35-річної Марії Помазан Паралімпійські ігри-2024 стали четвертими у кар'єрі. Українка дебютувала у Лондоні-2012, де стала чемпіонкою у штовханні ядра та виборола срібло у метанні диска. У Ріо-2016 у штовханні ядра стала срібною призеркою, а в Токіо-2020 тріумфувала у дисципліні.

Як Україна виступає на Паралімпіаді

Українські паралімпійці мають в активі 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзову нагороду. Наша збірна на 7-й позиції у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т35), Юрій Шенгур (плавання, 100 м на спині, клас S7), Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м. Клас T37), Ярослав Денисенко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Андрій Трусов (плавання, вільний стиль, 50 м, клас S7), Анна Стеценко, Марина Піддубна, Олексій Вірченко та Ярослав Денисенко (плавання, мікст естафета 4х100 м, вільний стиль), Анастасія Москаленко (штовхання ядра, клас F32), Марія Помазан (штовхання ядра, клас F35). 

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5; 100 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7; 400 м, вільний стиль, клас SM7; 100 м на спині, клас S7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11), Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10), Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46), Максим Веракса (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Анна Стеценко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12).

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S6; 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7; 100 м, брас, клас SB6), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання, 50 м на спині, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем, клас S13), Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки в довжину, клас Т36), Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F53), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Максим Коваль (штовхання ядра, клас F20), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на візках, шабля, категорія В).

Теги:
Світ
Україна
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