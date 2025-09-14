"Посіпака країни-терористки". Чоловіча збірна з пляжного волейболу відмовилася грати з Білоруссю
Чоловіча збірна України з пляжного футболу програла Італії у півфіналі Суперфіналу Євроліги-2025 з рахунком 1:4. У поєдинку за третє місце українці мали зустрітися з командою Білорусі, але відмовилися від гри
Про це інформує Асоціація пляжного футболу України.
У півфінальному матчі з Італією перший період завершився нічиєю з рахунком 0:0, а у другій 12-хвилинці Україна пропустила двічі. У заключному періоді Сергій Максимець розмочив рахунок, який до того моменту був вже 0:3. Крапку ж у поєдинку поставив Сассарі.
У матчі за третє місце українці мали зіграти проти команди з Білорусі, яка програла в іншому півфіналі Іспанії з рахунком 3:6.
"Однак цей поєдинок збірна України бойкотуватиме через те, що Білорусь - посіпака країни-терористки. Українці таким чином посідають 4-те місце Євроліги-2025", - йдеться у повідомленні.
У фінальному матчі головний трофей розіграють Італія та Іспанія.
Чоловіки. Євроліга-2025. Суперфінал. 1/2 фіналу
Італія – Україна – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голи: Сассарі (16ʼ, 32ʼ), Хосеп (20ʼ, 25ʼ) – Максимець (26ʼ)
- 1 вересня президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, подякувавши за підтримку України й українських спортсменів.
