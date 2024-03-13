Президент WBC погодився влаштувати супербій для переможця поєдинку Усик - Джошуа

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Сулеймана, Всесвітня боксерська рада санкціонувала одразу два поєдинки за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком та Ф'юрі та не заперечуватиме, якщо їхній переможець зустрінеться з Джошуа.

"WBC було надіслано запит щодо санкціонування бою за титул абсолютного чемпіона. Ми його схвалили та погодилися на реванш, якого вимагали сторони. Ми також не маємо нічого проти, якщо Ентоні Джошуа зустрінеться з переможцем, якщо це не буде порушувати умови контракту або чогось іншого", - сказав Сулейман.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC.

Ентоні Джошуа є ексчемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF.