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Головна Спорт Призер Олімпіади в Лондоні Ігор Радівілов заявив про завершення кар’єри

Призер Олімпіади в Лондоні Ігор Радівілов заявив про завершення кар’єри

Світлана Кравченко
2 грудня, 2024 понедiлок
07:32
Спорт Ігор Радівілов

Український гімнаст, олімпійський призер та п’ятиразовий чемпіон Європи Ігор Радівілов заявив, що завершує спортивну кар’єру

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Про це інформує Суспільне Спорт.

Як зазначається, про своє рішення спортсмен оголосив 1 грудня після завершення фінальної зустрічі між клубом українця "Котбусом" та "Віннгорстом" у чемпіонаті Німеччини з гімнастики серед клубів.

Радівілов пояснив, що перша перемога у його професійній кар’єрі відбулася у 2011 році саме у Котбусі на Кубку світу.

"Колись давно я сказав, що мій шлях завершиться саме тут, де все й почалося - у місті Котбус. Насправді важко про це говорити, прощатися з моєю командою, моєю родиною. За ці роки Котбус став мені неначе домом", - зізнався спортсмен.

Після оголошення про завершення кар'єри 32-річний гімнаст звернувся до уболівальників та подякував своєму гімнастичному клубу.

"Хочу подякувати моїм друзям, які були поруч всі ці роки, моїй родині, команді, керівництву, людям, які завжди нас підтримували. Було приємно працювати з вами всі ці роки. Дякую та бажаю всього найкращого вам, удачі", - сказав Ігор.

За даними Tribuna.com, Радівілов може продовжити свою кар'єру на посаді головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики. Його кандидатуру на цю посаду висунули віцепрезидентки Української федерації гімнастики Стелла Захарова та Оксана Омелянчик.

Довідка. Ігор Радівілов народився у Маріуполі. Спортивною гімнастикою почав займатися з 6 років. У 19 років він став першим спортсменом, народженим у часи Незалежності, який виграв медаль Олімпійських ігор. Це була бронза в опорному стрибку на Олімпіаді-2012 у Лондоні.

На Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро гімнаст виконав опорний стрибок з потрійним сальто вперед. Згодом цей елемент Міжнародна федерація гімнастики назвала на його честь.

Останніми змаганнями 32-річного Радівілова у складі збірної України стали Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Радівілов взяв участь у командному фіналі, де "синьо-жовті" посіли п'яте місце. Також Ігор виступив у фіналі в опорному стрибку - набрав 14.166 бала і став восьмим.

Є чотириразовим призером чемпіонатів світу, п’ятиразовим чемпіоном Європи та триразовим призером Європейських ігор.

  • Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах премії від World Athletics.
Теги:
Новини
Україна
Олімпіада
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