Промоутер підтвердив дату бою Берінчика за титул, який відібрали у Ломаченка
Промоутер Боб Арум підтвердив, що у травні український боксер Денис Берінчик проведе бій за вакантний титул чемпіона світу WBO у легкій вазі
Про це повідомляє BoxingScene.
Поєдинок Дениса Берінчика та мексиканця Еммануеля Наваррете пройде в Сан-Дієго, США. Бій за вакантний титул чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61,2 кг) пройде 18 травня.
За словами промоутера Боба Арума, Еммануель Наваррете прагнув перейти у вищу вагову категорію, щоб мати кращу конкуренцію.
Раніше була інформація, що Берінчик і Наваррете битимуться на арені Pechanga.
Хто такі Берінчик та Наваррете
35-річний Денис Берінчик вперше боксуватиме за звання чемпіона світу. На професійному ринзі він виграв усі 18 боїв.
29-річний Еммануель Наваррете здобув 38 перемог, зазнав 1 поразки та 1 бій звів унічию. Він є чинним чемпіоном світу WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кг).
Раніше титулами в обох цих категоріях володів Василь Ломаченко. Пояс у легкій вазі в українця у 2020 році відібрав американець Теофімо Лопес. Ломаченко в травні 2023 року намагався повернути титул WBO у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти іншого боксера зі США Девіна Хейні, однак зазнав поразки.
Пояс WBO звільнився після того, як Хейні зі США відмовився від усіх титулів і перейшов у першу напівсередню вагу (до 63,5 кг)
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