Промоутер Усика про Ломаченка: "його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія"

Про це повідомляє SportArena.

"Звичайно, його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, стосовно того, що відбувається між Україною і Росією, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія, що ця війна має такі от реальні цілі, а не ті, які декларуються. Звичайним людям, більшості українців це зрозуміло. Але не абсолютній більшості", - сказав Олександр Красюк.

За словами промоутера Усика, він не виправдовує Василя Ломаченка.

"Я з ним не спілкуюсь настільки близько, але з повагою ставлюсь до його спортивних досягнень. З його поглядами я не погоджуюсь. Але це не означає, що його можна отак брати і без суду засуджувати. Треба з людиною поговорити, і цього за два роки жоден журналіст не зробив", - заявив Красюк.