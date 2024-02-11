Промоутер Усика про Ломаченка: "його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія"
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк запевнив, що Василь Ломаченко вважає Росію прямим агресором, який розпочав війну проти України
Про це повідомляє SportArena.
"Звичайно, його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, стосовно того, що відбувається між Україною і Росією, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія, що ця війна має такі от реальні цілі, а не ті, які декларуються. Звичайним людям, більшості українців це зрозуміло. Але не абсолютній більшості", - сказав Олександр Красюк.
За словами промоутера Усика, він не виправдовує Василя Ломаченка.
"Я з ним не спілкуюсь настільки близько, але з повагою ставлюсь до його спортивних досягнень. З його поглядами я не погоджуюсь. Але це не означає, що його можна отак брати і без суду засуджувати. Треба з людиною поговорити, і цього за два роки жоден журналіст не зробив", - заявив Красюк.
- 3 лютого віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Василю Ломаченку вдалося виїхати з України завдяки дозволу міністра оборони Рустема Умєрова.
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