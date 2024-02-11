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Війна з Росією: хроніка
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Головна Спорт Промоутер Усика про Ломаченка: "його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія"

Промоутер Усика про Ломаченка: "його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія"

11 лютого, 2024 неділя
00:32
Спорт Василь Ломаченко

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк запевнив, що Василь Ломаченко вважає Росію прямим агресором, який розпочав війну проти України

Про це повідомляє SportArena.

"Звичайно, його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, стосовно того, що відбувається між Україною і Росією, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія, що ця війна має такі от реальні цілі, а не ті, які декларуються. Звичайним людям, більшості українців це зрозуміло. Але не абсолютній більшості", - сказав Олександр Красюк.

За словами промоутера Усика, він не виправдовує Василя Ломаченка.

"Я з ним не спілкуюсь настільки близько, але з повагою ставлюсь до його спортивних досягнень. З його поглядами я не погоджуюсь. Але це не означає, що його можна отак брати і без суду засуджувати. Треба з людиною поговорити, і цього за два роки жоден журналіст не зробив", - заявив Красюк.

  • 3 лютого віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Василю Ломаченку вдалося виїхати з України завдяки дозволу міністра оборони Рустема Умєрова.
Теги:
Україна
Росія
Бокс
Олександр Усик
Василь Ломаченко
Війна з Росією
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