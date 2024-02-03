Про це повідомляє Sport-express.ua.

У Національній лізі професійного боксу наголосили, що Василь Ломаченко - солдат військової частини.

"Вася Ломаченко зараз виїхав, він тренується у США. Я готувала разом з Міністерством молоді і спорту України документи на його виїзд, на дозвіл. Ми спочатку отримали дозвіл від Міністерства оборони України, тому що Василь Ломаченко - солдат військової частини. Тобто, Умєров дозволив йому виїхати у відрядження на навчально-тренувальні збори", - йдеться у заяві віцепрезидентки Національної ліги професійного боксу Аліни Шатернікової.

Василь Ломаченко вже перебуває закордоном і готується до бою проти австралійця Джорджа Камбососа. Поєдинок за вакантний титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) у легкій вазі (до 61,2 кг) пройде 12 травня.