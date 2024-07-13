Російські телеканали вирішили бойкотувати Олімпіаду
Російські телеканали не транслюватимуть Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі
Про це повідомляє російський портал Sports.
"Давно ухвалено політичне рішення, що в нинішніх реаліях показувати Олімпіаду без прапора та гімну на "Першому" та "Росії-1" не можна", – йдеться у повідомленні.
Від трансляції Олімпійських ігор також відмовились "Матч ТВ", стримінговий сервіс Okko та соцмережа ВК.
Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.
- 12 липня у Мінспорту України назвали тенденцію відмовлятися від участі в Олімпійських іграх серед російських спортсменів переможним кейсом України.
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