Російські телеканали вирішили бойкотувати Олімпіаду

Про це повідомляє російський портал Sports.

"Давно ухвалено політичне рішення, що в нинішніх реаліях показувати Олімпіаду без прапора та гімну на "Першому" та "Росії-1" не можна", – йдеться у повідомленні.

Від трансляції Олімпійських ігор також відмовились "Матч ТВ", стримінговий сервіс Okko та соцмережа ВК.

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.