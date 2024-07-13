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Російські телеканали вирішили бойкотувати Олімпіаду

13 липня, 2024 субота
21:32
Спорт Дмитро Губернієв (праворуч)

Російські телеканали не транслюватимуть Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі

Зміст

Про це повідомляє російський портал Sports.

"Давно ухвалено політичне рішення, що в нинішніх реаліях показувати Олімпіаду без прапора та гімну на "Першому" та "Росії-1" не можна", – йдеться у повідомленні.

Від трансляції Олімпійських ігор також відмовились "Матч ТВ", стримінговий сервіс Okko та соцмережа ВК.

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.

  • 12 липня у Мінспорту України назвали тенденцію відмовлятися від участі в Олімпійських іграх серед російських спортсменів переможним кейсом України.
Теги:
Світ
Росія
Олімпіада
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
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