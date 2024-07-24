Ротань назвав причину поразки України від Іраку на Олімпіаді-2024

Про це Ротань заявив у коментарі Суспільному.Спорт.

"Всі все бачили. Про яку закономірність може йтися, коли суперник завдає двох-трьох ударів і ми програємо? Гадаю, що тут глобальніші помилки, дитячі, які перевернули цю гру. Маємо прийняти цей результат. Ми програли через помилки", - сказав Ротань.

Він відмовився називати причиною поразки суперечливий пенальті, який рефері призначив у ворота українців на початку другого тайму.

"Пенальті - це наші проблеми. Ми не маємо опускати руки. Ми акцентували, що проблема не в помилках, а як ми діємо після них. Цей факт мене розчарував. Ми почали переживати, спішити, нервувати", - зазначив Ротань.

Україна програла Іраку 1:2. У іншому матчі групи B Аргентина сенсаційно поступилася Марокко 1:2.

У 2-му турі 27 липня Україна зустрінеться з Марокко, а Аргентина проведе матч проти Іраку.

Що відомо про футбольний турнір Ігор у Парижі

Україна виступає у футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі вона грає під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024. Проте українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.

На Олімпіаді у чоловічих змаганнях з футболу виступають команди віком гравців не старших за 23 роки. Кожній збірній дозволяється заявити трьох старших футболістів.

Ігри-2024 в Парижі відбуватимуться 3 26 липня до 11 серпня.