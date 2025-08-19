"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії

Про це повідомляє Tribuna з посиланням на сторіз Роксани Маліновської.

За словами жінки, випадок стався на пляжі в Італії, коли родина футболіста спілкувалася між собою українською. Російська пара втрутилася в їхню розмову, почувши мову.

"Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам", маючи на увазі війну, очевидно...", - поділилась подробицями Маліновська.

За її словами, обоє росіян були напідпитку.

"Ці двоє п’яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю. Особливо жінка. "Розмовляєте своєю огидною українською мовою!" А ще казали нам, що вони нас звільнили", – додала Роксана.

фото: instagram Роксани Маліновської