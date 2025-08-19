Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Спорт "Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії

"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2025 вiвторок
11:51
Спорт

Дружина Руслана Маліновського, півзахисника італійського ФК "Дженоа" та збірної України, Роксана Маліновська поділилася подробицями неприємного інциденту з росіянами

Зміст

Про це повідомляє Tribuna з посиланням на сторіз Роксани Маліновської.

За словами жінки, випадок стався на пляжі в Італії, коли родина футболіста спілкувалася між собою українською. Російська пара втрутилася в їхню розмову, почувши мову.

"Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам", маючи на увазі війну, очевидно...", - поділилась подробицями Маліновська.

За її словами, обоє росіян були напідпитку.

"Ці двоє п’яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю. Особливо жінка. "Розмовляєте своєю огидною українською мовою!" А ще казали нам, що вони нас звільнили", – додала Роксана.

фото: instagram Роксани Маліновської

 

 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
12:29
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийдуть дощі
12:25
Сили оборони паралізували залізничне сполучення на ТОТ Запорізької області, - Андрющенко
12:23
Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань
12:18
"Значний крок до завершення війни": Зеленський про перемовини у Вашингтоні
12:06
OPINION
Гріш ціна таким "гарантіям"
12:01
ЄС США
Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
11:55
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам потрібна Донеччина, щоб показати перемогу, коли зрівняються тривалість війни в Україні й так званої великої вітчизняної, - Ступак
11:44
Аналітика
Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
11:31
На фото: актор Меттью Перрі
Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину
11:26
Оновлено
Нічна атака РФ: у Ніжині загинула людина, на Сумщині й Харківщині є постраждалі, у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси
11:20
Партизани повідомляють про масову втечу російських солдатів на Запорізькому напрямку
11:17
Оновлено
Зеленський, путін
Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц
10:40
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
"Це реальна можливість завершити війну": авіаексперт Романенко про українську ракету "Фламінго"
10:40
OPINION
Результати Вашингтона: на Путіна треба тиснути
10:40
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через похолодання: ситуація в енергосистемі 19 серпня
10:27
Шмигаль запропонував Японії долучитися до реабілітації українських військових
10:24
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї
10:23
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:07
OPINION
Про важливість термінів
10:04
Дмитро Медведєв
"Антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території": Медведєв прокоментував зустріч у Білому домі
10:00
Оновлено
горить рязань
У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": кількість загиблих зросла до 25
09:56
Ексклюзив
ЗСУ
Ми змінили тактику ворога, - начальник відділу безпілотних систем 3-го AK Філатов з Харківського напрямку
09:44
ППО
Повітряні сили у ніч на 19 серпня знешкодили 230 ворожих БПЛА та 6 ракет
09:17
Ексклюзив
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Ворог зменшив кількість штурмів на Сумщині, - речник ДПСУ Демченко
09:16
Зеленський передав Трампу ключку для гольфу від українського бійця, який втратив на війні ногу
08:26
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 186 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:22
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
08:21
Україна США
Україна передала США конфіденційні пропозиції щодо завершення війни з РФ: Financial Times розкрив подробиці
08:02
OPINION
Настрій Трампа може змінитися будь-якої миті
07:12
Інфографіка
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 66 артсистем та 890 військовослужбовців
06:34
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії
"Питання, яке стоїть на першому місці": Трамп заявив, що говорив з фон дер Ляєн про повернення викрадених РФ українських дітей
06:21
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС погодився на запропоновану угоду щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем, - Reuters
05:43
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон закликав посилити санкції проти Росії, якщо мирні перемовини з Україною зазнають провалу
02:44
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
01:58
Дональд Трамп
Трамп телефонував Путіну після перемовин з Зеленським і європейськими лідерами
01:51
Дональд Трамп
Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним
01:49
Оновлено
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
У Білому Домі завершилися двоетапні переговори Зеленського, Трампа та євролідерів
00:45
Ексклюзив
Віталій Портников
Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников
00:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Трамп займає партнерську позицію до України та європейців, - Княжицький
2025, понедiлок
18 серпня
23:37
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
Зеленському вдалося стримувати себе, а президенти були приязні один до одного, - журналістка Ульяновська з Вашингтону
Більше новин
