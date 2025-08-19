"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
Дружина Руслана Маліновського, півзахисника італійського ФК "Дженоа" та збірної України, Роксана Маліновська поділилася подробицями неприємного інциденту з росіянами
Про це повідомляє Tribuna з посиланням на сторіз Роксани Маліновської.
За словами жінки, випадок стався на пляжі в Італії, коли родина футболіста спілкувалася між собою українською. Російська пара втрутилася в їхню розмову, почувши мову.
"Ви тут, в Італії, завдяки нам, росіянам", маючи на увазі війну, очевидно...", - поділилась подробицями Маліновська.
За її словами, обоє росіян були напідпитку.
"Ці двоє п’яних, чоловік та жінка, несли таку нісенітницю. Особливо жінка. "Розмовляєте своєю огидною українською мовою!" А ще казали нам, що вони нас звільнили", – додала Роксана.
фото: instagram Роксани Маліновської
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе