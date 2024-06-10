Швьонтек виграла Ролан Гаррос, Мбаппе перейшов до "Реалу", а Ферстаппен зміцнив лідерство у Формулі-1. Головні новини світового спорту за тиждень

Швьонтек втретє поспіль виграла Ролан Гаррос

8 червня у Парижі польська тенісистка Іга Швьонтек у фіналі турніру Grand Slam Ролан Гаррос зустрічалася з італійкою Жасмін Паоліні. Перша ракетка світу тричі вигравала Відкритий чемпіонат Франції за останні чотири роки, тоді як Паоліні взагалі дебютувала на рівні фіналів змагань найпрестижнішої серії.

Несподіванки у вирішальній грі не сталося. Швьонтек перемогла 6:2, 6:1.

Швьонтек здобула третій поспіль титул на Ролан Гаррос та стала першою тенісисткою за 17 років, якій це вдалося на ґрунтовому Grand Slam після бельгійки Жюстін Енен.

Загалом це четверта перемога Швьонтек на Відкритому чемпіонаті Франції. До цього лише три тенісистки вигравали цей турнір чотири та більше разів — американка Кріс Еверт (7), німкеня Штефі Граф (6) та Жюстін Енен (4).

Для польської тенісистки титул у Парижі виявився п'ятим на Grand Slam, вона також стала чемпіонкою US Open - 2022.

Іга Швьонтек, Фото: Getty Images

Джокович втратив звання першої ракетки світу

Сербський тенісист Новак Джокович знявся з Ролан Гаррос - 2024 та втратив звання першої ракетки світу. В 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції він мав зіграти проти сьомої ракетки світу норвежця Каспера Рууда. Проте через проблеми з правим коліном серб вирішив знятись з турніру.

Джокович не зміг захистити титул чемпіона Ролан Гаррос. Серб також втратив статус першої ракетки світу. Рейтинг очолив Яннік Сіннер. На Відкритому чемпіонаті Франції італієць зупинився у півфіналі, де програв майбутньому переможцю - Карлосу Алькарасу - 6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6. У вирішальному матчі в Парижі іспанець здолав Александера Зверєва з Німеччини - 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Для 21-річного Алькараса це перший титул Ролан Гаррос та загалом третя перемога на турнірах Grand Slam. Також він вигравав Вімблдон-2023 та US Open - 2022.

У рейтингу ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) іспанець вийшов на друге місце, Джокович опустився на третю позицію.

Новак Джокович, Фото: Getty Images

Мбаппе став футболістом "Реалу"

3 червня французький футболіст Кіліан Мбаппе перейшов до іспанського "Реалу". Мадридці уклали із 25-річним нападником контракт на 5 років. Він залишив французький ПСЖ на правах вільного агента.

За даними британського видання The Guardian, Мбаппе отримуватиме у "Реалі" від 15 млн євро до 20 млн євро за сезон. Зарплата форварда щорічно зростатиме.

Крім цього, французу виплатять бонус за підписання контракту з мадридським клубом у 125 млн євро. Його розподілять на п'ять сезонів. Також за Мбаппе залишаться 80% доходів від його іміджевих прав.

У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів в усіх турнірах, забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.

Загалом з парижанами форвард шість разів ставав чемпіоном Франції та тричі здобував кубок країни. До ПСЖ Мбаппе перейшов у 2018 році за 180 млн євро з "Монако", з яким також виграв чемпіонський титул.

Кіліан Мбаппе зіграв 79 матчів та забив 47 м'ячів за збірну Франції. Разом з національною командою він став у 2018 році чемпіоном світу, а у 2022-му виграв Лігу націй.

Кіліан Мбаппе, Фото: Getty Images

"Челсі" призначив Мареску головним тренером

3 червня англійський футбольний клуб "Челсі" призначив новим головним тренером Енцо Мареску. Італієць уклав з лондонцями контракт на 5 років. Він змінив на посаді головного тренера аргентинця Маурісіо Почеттіно

До "Челсі" 44-річний італієць тренував "Лестер", який цього сезону повернув до Прем'єр-ліги.

52-річний Маурісіо Почеттіно очолював лондонців з літа 2023 року. В нинішньому сезоні команда під його керівництвом фінішувала шостою в чемпіонаті Англії, дійшла до фіналу Кубка англійської ліги та півфіналу Кубка Англії.

До "Челсі" Почеттіно очолював ПСЖ, з яким виграв чемпіонат Франції-2021/2022 та здобув кубок країни. Також він тренував іспанський "Еспаньол" та англійські "Саутгемптон" і "Тоттенгем".

За "Челсі" виступає український футболіст Михайло Мудрик.

Енцо Мареска, Фото: Getty Images

Ферстаппен виграв у Формулі-1 Гран-прі Канади

9 червня відбувся восьмий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 - Гран-прі Канади.

Лідер загального заліку нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull розпочинав гонку другим. Поул виграв британець Джордж Рассел з Mercedes. На першій позиції він не втримався та фінішував у Монреалі третім. Перемогу здобув Макс Ферстаппен, другим став ще один британець - Ландо Норріс з McLaren.

Ферстаппен очолює загальний залік зі 194 очками. Другим йде пілот Ferrari Шарль Леклер з Монако, який має 138 пунктів. Норріс третій із 131 балом.

Наступний етап Формули-1 відбудеться 23 червня у Барселоні.

Макс Ферстаппен, Фото: Getty Images