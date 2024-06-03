Світоліна вибула з Ролан Гаррос та втратила звання першої ракетки України
У понеділок, 3 червня, Еліна Світоліна програла Олені Рибакиній з Казахстану в 1/8 фіналу Відритого чемпіонату Франції та втратила звання першої ракетки України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвертому колі турніру Grand Slam у Парижі Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 19-те місце, поступилася четвертій ракетці світу Рибакиній з рахунком 4:6, 3:6.
Через цю поразку Світоліна опустилася в онлайн-рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) з 19-го на 21-ше місце. Новою першою ракеткою України стане Марта Костюк, яка попри програш у другому раунді Ролан Гаррос, піднялася у світовій класифікації на 18-ту позицію.
Світоліна була останньою представницею України в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції.
Ролан Гаррос
Жінки. 1/8 фіналу
3 червня
Еліна Світоліна (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) 4:6, 3:6
- 1 червня у третьому колі Ролан Гаррос Еліна Світоліна переграла румунку Ану Богдан - 7:5, 6:2.
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