Світоліна вибула з Ролан Гаррос та втратила звання першої ракетки України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У четвертому колі турніру Grand Slam у Парижі Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 19-те місце, поступилася четвертій ракетці світу Рибакиній з рахунком 4:6, 3:6.

Через цю поразку Світоліна опустилася в онлайн-рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) з 19-го на 21-ше місце. Новою першою ракеткою України стане Марта Костюк, яка попри програш у другому раунді Ролан Гаррос, піднялася у світовій класифікації на 18-ту позицію.

Світоліна була останньою представницею України в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції.

Ролан Гаррос

Жінки. 1/8 фіналу

3 червня

Еліна Світоліна (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) 4:6, 3:6