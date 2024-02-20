Світоліна здолала німецьку тенісистку Татьяну Марію у другому колі турніру WTA 1000 в Дубаї
У вівторок, 20 лютого, українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 20 WTA) пройшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Дубаї, здобувши перемогу над німкенею Татьяною Марією (№ 50 WTA)
Про це повідомляє Tribuna.com.
Матч тривав 1 годину 13 хвилин.
Українка перемогла суперницю у двох сетах.
Протягом матчу Світоліна подала три ейси, не робила подвійних помилок і реалізувала чотири із семи брейк-пойнтів.
Для тенісисток це був шостий матч, рахунок у серії – 3:3. Остання їхня гра відбулася у 2018 році на US Open.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЕ
18 – 24 лютого 2024
WTA 1000
Призовий фонд – $3 211 715
Відкриті корти, хард
Друге коло
Еліна Світоліна (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина) – 6:3, 6:3
У наступному колі українка зіграє з переможницею матчу між Ігою Свьонтек і Слоун Стівенс.
- Нагадаємо, до четвертого кола Australian Open одночасно вийшли три українські спортсменки - Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк. Раніше максимум для українського спорту було дві представниці на такій стадії Grand Slam.
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