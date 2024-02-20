Світоліна здолала німецьку тенісистку Татьяну Марію у другому колі турніру WTA 1000 в Дубаї

Про це повідомляє Tribuna.com.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин.

Українка перемогла суперницю у двох сетах.

Протягом матчу Світоліна подала три ейси, не робила подвійних помилок і реалізувала чотири із семи брейк-пойнтів.

Для тенісисток це був шостий матч, рахунок у серії – 3:3. Остання їхня гра відбулася у 2018 році на US Open.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЕ

18 – 24 лютого 2024

WTA 1000

Призовий фонд – $3 211 715

Відкриті корти, хард

Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина) – 6:3, 6:3

У наступному колі українка зіграє з переможницею матчу між Ігою Свьонтек і Слоун Стівенс.