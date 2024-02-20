Циганков забив, але "Жирона" поступилась "Атлетику" у чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Жирона" пропустила вже на 2-й хвилині після прикрої обрізки у центрі поля.

В першому таймі каталонці так і не змогли налагодити якісної командної гри і могли пропустити ще декілька голів.

У "Жирони" найкращим на полі був Віктор Циганков. Не дивно, що коли на старті другого тайму каталонці різко підтиснули, то забив саме він — замкнув простріл партнера. Інший українець, Артем Довбик, розчинився на полі поміж жахливої гри більшості партнерів.

"Жирона" не зуміла розвинути успіх, або хоча б втримати результат. І все знову через помилки пропустили два голи.

На 74-й хвилині після чудової атаки відзначився ще Ерік Гарсія, але більшого досягти "Жироні" не вдалося. Каталонці програли, проте зуміли зберегти другу позицію. Хоч до них вже й підбираються земляки з "Барселони".

25-й тур

19 лютого

Більбао. "Сан-Мамес"

"Атлетік" - "Жирона" 3:2

Голи: Беренгер, 2, 56, Вільямс, 60 - Циганков, 49, Ерік Гарсія, 74