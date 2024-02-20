Циганков забив, але "Жирона" поступилась "Атлетику" у чемпіонаті Іспанії
Каталонська "Жирона", за яку на поле вийшли відразу двоє українців, поступилася принциповому супернику з Більбао через жахливу гру оборони
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Жирона" пропустила вже на 2-й хвилині після прикрої обрізки у центрі поля.
В першому таймі каталонці так і не змогли налагодити якісної командної гри і могли пропустити ще декілька голів.
У "Жирони" найкращим на полі був Віктор Циганков. Не дивно, що коли на старті другого тайму каталонці різко підтиснули, то забив саме він — замкнув простріл партнера. Інший українець, Артем Довбик, розчинився на полі поміж жахливої гри більшості партнерів.
"Жирона" не зуміла розвинути успіх, або хоча б втримати результат. І все знову через помилки пропустили два голи.
На 74-й хвилині після чудової атаки відзначився ще Ерік Гарсія, але більшого досягти "Жироні" не вдалося. Каталонці програли, проте зуміли зберегти другу позицію. Хоч до них вже й підбираються земляки з "Барселони".
25-й тур
19 лютого
Більбао. "Сан-Мамес"
"Атлетік" - "Жирона" 3:2
Голи: Беренгер, 2, 56, Вільямс, 60 - Циганков, 49, Ерік Гарсія, 74
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