"У лісі не побачиш товстого вовка": Усик розповів про переваги, які він має над Ф'юрі

Про це Усик розповів у інтерв'ю The Ring.

За словами українського важковаговика, він планує здивувати суперника у бою за титул абсолютного чемпіона світу, а більший на 15 см зріст Ф'юрі та перевага у вазі не будуть вирішальними.

"У мене є переваги перед ним, про які він не знає… Щоб перемогти, мені не потрібно бути важким, мені потрібно бути швидким та кмітливим. У лісі ніколи не побачиш товстого вовка", - сказав Усик.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).