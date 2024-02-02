"У лісі не побачиш товстого вовка": Усик розповів про переваги, які він має над Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик пообіцяв здивувати Тайсона Ф'юрі та розповів, як нівелюватиме перевагу британця у вазі та зрості
Про це Усик розповів у інтерв'ю The Ring.
За словами українського важковаговика, він планує здивувати суперника у бою за титул абсолютного чемпіона світу, а більший на 15 см зріст Ф'юрі та перевага у вазі не будуть вирішальними.
"У мене є переваги перед ним, про які він не знає… Щоб перемогти, мені не потрібно бути важким, мені потрібно бути швидким та кмітливим. У лісі ніколи не побачиш товстого вовка", - сказав Усик.
Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі
Поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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