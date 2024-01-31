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Головна Спорт У Росії пройшов міжнародний волейбольний турнір: які країни взяли участь, реакція України

У Росії пройшов міжнародний волейбольний турнір: які країни взяли участь, реакція України

31 січня, 2024 середа
19:32
Спорт Міжнародний волейбольний турнір у Росії

Минулого тижня у Росії відбулось міжнародне змагання серед юнаків з волейболу "Локоволей-2023"

Про це повідомляє офіційний сайт клубу "Локомотив" Новосибірськ.

У міжнародному турнірі взяли участь команди з регіонів РФ, команди Білорусі, Казахстану і Китаю. Також була присутня збірна "ЛНР/ДНР" з тимчасово окупованих територій України.

Фінал змагань відбувся 26 січня у Владивостоці. Подія була політизована: звернення до учасників турніру робили міністр спорту РФ Олег Матицін, гендиректор РЖД Анатолій Чабунін та губернатор Приморського краю Олег Кожемяко.

Позиція України

Федерація волейболу України відреагувала на ситуацію.

"Китай, Казахстан, звісно, білоруси… Серед решти учасників з різних Калінінградів, Краснодарів, Сахалінів і Іркутсків виділяється хлопчача збірна "ЛНР і ДНР". Байдуже, як вона там зіграла. Але маємо питання до представників Казахстану і Китаю. Ви дієте за принципом "якщо ганьбитися, то до кінця"? Чи гроші феесбешних прихвоснів не мають запаху?", - йдеться в заяві.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Китай
Білорусь
Казахстан
волейбол
окуповані території
"ДНР"
"ЛНР"
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