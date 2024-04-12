У Росії заблокували сайт фонду Усика

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на сайт Роскомсвободи.

На сайті usykfoundation.org проводяться збори донатів для українських військових - ЗСУ і тероборони. Російська терористична влада прийняла рішення заблокувати цей сайт на території РФ.

Сторінку заблоковано з 10 квітня.