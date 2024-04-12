У Росії заблокували сайт фонду Усика
На території Росії заблокували сайт фонду боксера Олександра Усика
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на сайт Роскомсвободи.
На сайті usykfoundation.org проводяться збори донатів для українських військових - ЗСУ і тероборони. Російська терористична влада прийняла рішення заблокувати цей сайт на території РФ.
Сторінку заблоковано з 10 квітня.
- 5 квітня Усик зізнався, що читає книги під час підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі. Зокрема, книжку "Україна - не Росія".
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