УАФ заявила про злам своєї сторінки у X: там з'явилася реклама криптобіржі

Про це повідомила пресслужба УАФ.

"Акаунт УАФ у X (Twitter) зламали. Ми працюємо над тим, аби відновити доступ до сторінки", - йдеться у повідомленні.

Раніше сторінку перейменували на Andre Crojne. На акаунті з'явилась реклама криптобіржі.