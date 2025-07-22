УАФ заявила про злам своєї сторінки у X: там з'явилася реклама криптобіржі
Офіційний акаунт Української асоціації футболу (УАФ) у соціальній мережі Х (раніше Twitter) був зламаний
Про це повідомила пресслужба УАФ.
"Акаунт УАФ у X (Twitter) зламали. Ми працюємо над тим, аби відновити доступ до сторінки", - йдеться у повідомленні.
Раніше сторінку перейменували на Andre Crojne. На акаунті з'явилась реклама криптобіржі.
- Також нагадаємо, 23 березня в IT-системі Укрзалізниці зафіксували технічний збій, через який тимчасово не працювали онлайн-сервіси. Згодом стало відомо, що причиною цьому була масштабна кібератака.
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