Україна дала бій чемпіонам світу з Італії у волейбольній Лізі націй
У четвер, 17 липня, чоловіча збірна України з волейболу поступилася Італії у 10-му турі Ліги націй
Про це повідомляє офіційний сайт Ліги націй.
У Любляні (Словенія) Україна в черговому матчі Ліги націй зустрічалася з чинним чемпіоном світу з Італії. Наші волейболісти поступилися в перших двох партіях - 15:25, 20:25. Проте в наступних сетах українці перехопили ініціативу та перевили гру на тайбрейк - 25:16, 25:23.
У вирішальному сеті сильнішими виявилися італійці - 15:10.
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Україна програла Італії 2:3 та з 18 очками посіла шосте місце. Італійці набрали 22 пункти, піднялися на другу позицію та достроково вийшли у плей-офф, де зіграють вісім найсильніших команд. Раніше збірна України достроково гарантувала собі збереження місця в елітному турнірі світового волейболу.
Наступний матч Україна зіграє 18 липня проти Сербії.
Ліга націй
10-й тур
17 липня
Україна - Італія 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)
- 16 липня Україна перемогла Нідерланди та зберегла місце в Лізі націй.
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