Україна програла Бразилії у півфіналі ЧС з футзалу
У середу, 2 жовтня, збірна України поступилась команді Бразилії у півфіналі чемпіонату світу з футзалу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Україна - Бразилія у півфіналі ЧС закінчився поразкою нашої збірної з рахунком 2:3.
Наприкінці першого тайму Ігор Чернявський вивів збірну України вперед, але на старті другої половини зустрічі наші футзалісти пропустили два мʼячі.
Ситуацію на 29-й хвилині виправив Ігор Корсун. Проте на 36-й хвилині Бразилія отримала право пробити пенальті, який реалізував Дієго.
У фіналі чемпіонату світу Бразилія зіграє проти переможця пари Аргентина - Франція. Україна ж бореться за третє місце.
ЧС з футзалу
Півфінал
2 жовтня
Україна - Бразилія 2:3
Голи: Чернявський, 19, Корсун, 29 - Семенченко, 21 (авт.), Дієго, 22, 36 (пен.)
Як Україна виступає на ЧС з футзалу
На груповій стадії збірна України посіла другу позицію: випередила Анголу та Афганістан, але поступилась Аргентині.
В 1/8 фіналу наша команда перемогла суперників з Нідерландів, а у чвертьфіналі - Венесуелу.
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