Україна програла Бразилії у півфіналі ЧС з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Україна - Бразилія у півфіналі ЧС закінчився поразкою нашої збірної з рахунком 2:3.

Наприкінці першого тайму Ігор Чернявський вивів збірну України вперед, але на старті другої половини зустрічі наші футзалісти пропустили два мʼячі.

Ситуацію на 29-й хвилині виправив Ігор Корсун. Проте на 36-й хвилині Бразилія отримала право пробити пенальті, який реалізував Дієго.

У фіналі чемпіонату світу Бразилія зіграє проти переможця пари Аргентина - Франція. Україна ж бореться за третє місце.

ЧС з футзалу

Півфінал

2 жовтня

Україна - Бразилія 2:3

Голи: Чернявський, 19, Корсун, 29 - Семенченко, 21 (авт.), Дієго, 22, 36 (пен.)

Як Україна виступає на ЧС з футзалу

На груповій стадії збірна України посіла другу позицію: випередила Анголу та Афганістан, але поступилась Аргентині.

В 1/8 фіналу наша команда перемогла суперників з Нідерландів, а у чвертьфіналі - Венесуелу.