Україна стала п'ятою у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики серед чоловіків на Олімпіаді
У фіналі командного багатоборства зі спортивної гімнастики серед чоловіків на Олімпійських іграх - 2024 у Парижі Україна посіла п’яте місце
Про це інформує Суспільне Спорт.
Сумарно Україна набрала у фіналі 254.761 бали.
Олімпійськими чемпіонами із командного багатоборства зі спортивної гімнастики серед чоловіків стали японці. Друге місце посіли китайці. Третє вибороли американці.
- 27 липня стало відомо, що українські гімнасти достроково вийшли у фінал командного багатоборства на Олімпіаді-2024.
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