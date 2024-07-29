Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Україна стала п'ятою у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики серед чоловіків на Олімпіаді

Україна стала п'ятою у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики серед чоловіків на Олімпіаді

Марина Клюєва
29 липня, 2024 понедiлок
21:26
Спорт Олег Верняєв

У фіналі командного багатоборства зі спортивної гімнастики серед чоловіків на Олімпійських іграх - 2024 у Парижі Україна посіла п’яте місце

Зміст

Про це інформує Суспільне Спорт.

Сумарно Україна набрала у фіналі 254.761 бали. 

Олімпійськими чемпіонами із командного багатоборства зі спортивної гімнастики серед чоловіків стали японці. Друге місце посіли китайці. Третє вибороли американці. 

  • 27 липня стало відомо, що українські гімнасти достроково вийшли у фінал командного багатоборства на Олімпіаді-2024.
Теги:
Україна
Франція
Олімпіада
спортивна гімнастика
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
Читайте також:
Віктор Шестаков в ув'язненні
Автор
27 липня, 2024 субота
Заробив 250 тис. грн і був засуджений на 15 років: пропагандист рашизму з Полтавщини Шестаков просить обміняти його за проєктом "Хочу до своїх"
Акція Free Azov на Майдані Незалежності (28 липня 2024 року)
Автор
28 липня, 2024 неділя
Інакше не очікуйте на подвиг наших воїнів: на Майдані Незалежності Калина з полку "Азов" озвучив вимоги до влади щодо військовополонених
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
28 липня, 2024 неділя
Орбан хоче в Тамбов…
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
29 липня
21:32
Ексклюзив
У європейській частині в росіян немає де надійно сховати авіацію, - експерт Романенко
21:32
OPINION
Віталій Портников
Польсько-угорська війна
21:26
Олександр Усик
"Можемо кіпішнути": Усик заявив про потребу реформ у спорті та висловив готовність бути її драйвером
20:33
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Українська шаблістка Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про "чіткі завдання урядовцям" у питаннях енергетики та їхню персональну відповідальність
20:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна розгортає власні можливості у далекобійному протистоянні з РФ. Колонка Сергія Згурця
20:19
Ексклюзив
Гроші
Податок на оборот призведе до інфляції і, ймовірно, до гіперінфляції, - віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Олексієнко
20:07
OPINION
Ольга Айвазовська
Роль Росії в Африці перебільшена. Тут панує Китай
20:01
Джорджія Мелоні
У Китаї італійська премʼєрка Мелоні обговорила із Сі Цзіньпіном війну в Україні
19:59
Херсон
Росіяни атакували Херсон та область: є постраждалі
19:58
Оновлено
Пенні Пріцкер
До Києва прибула Пенні Пріцкер. Це її останній візит на посаді спецпредставниці США з питань відбудови України
19:50
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що Slovnaft припинить постачати дизпальне в Україну, якщо не буде відновлено транзит російської нафти
19:46
Оновлено
Україна США
США оголосили про новий пакет допомоги Україні розміром до $200 млн і $1,5 млрд на довгострокову підтримку: деталі
19:22
ССО ЗСУ
"Ми поруч": 29 липня - День Сил спеціальних операцій ЗСУ
19:09
коронавірус тест
У Києві значно зросла захворюваність на COVID-19: скількох людей госпіталізували
19:05
Вісім танків Leopard, боєкомплекти, дрони: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
19:03
Росія з КНДР
КНДР під час невдалого запуску супутника могла використовувати російський двигун, - розвідка Південної Кореї
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 887-го дня війни: хакери ГУР атакували російський Центробанк, США надають новий пакет допомоги, а на східному напрямку окупанти втратили 10 танків і понад 50 гармат
18:58
Оновлено
Марта Костюк
Тенісистка Костюк вийшла в 1/8 фіналу одиночного турніру Олімпіади-2024, сестри Кіченок - в 1/8 фіналу в парному розряді
18:42
Полонені
Росіяни вчинили в Україні 133 тис. воєнних злочинів усіх видів, які передбачені в Римському статуті, - Офіс генпрокурора
18:37
Частина аграріїв в Україні безоплатно отримає генератори: подробиці
18:37
Боксер Дмитро Ловчинський
Український боксер Ловчинський поступився у першому бою і вибув з Олімпіади-2024
18:23
супутникові знімки траншей на території окупованої ЗАЕС
Росіяни спорудили понад 1000 метрів траншей навколо водойми-охолоджувача Запорізької АЕС, – дослідження Greenpeace
18:00
OPINION
Євген Глібовицький
"Провулок Привітний" - це символічне роззброєння
17:56
окупанти в Криму
Воювали проти Сил оборони на сході: СБУ повідомила про підозру в держзраді 5 полоненим
17:45
McDonald's
McDonald's заявив про падіння глобальних продажів: люди почали частіше їсти вдома
17:41
Ексклюзив
Telegram логотип
Присутність держорганів у Telegram фактично легалізує цю мережу в Україні, - експертка з моніторингу соцмереж Снопок
17:38
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла в Україні 30 липня не застосовуватимуть
17:27
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Російські політики й чиновники почали шукати викрадених з України дітей для "всиновлення", - Лубінець
17:22
Оновлено
фехтувальниця Ольга Харлан
Українська шаблістка Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024
17:20
Оновлено
Христина Соловій
Дрібне хуліганство: поліція склала адмінпротокол на Христину Соловій за лайку зі сцени
17:17
Німеччина, завод BASF
На найбільшому хімічному заводі Німеччини стався вибух: постраждали 14 співробітників
17:11
електроенергія
Майже без відключень: ситуація в енергосистемі України станом на 29 липня
17:00
Байден в Білому домі
Байден наполягатиме на введенні обмежень на імунітет американських президентів, - Politico
16:59
Ексклюзив
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
"До 50 найманців та лідер ПВК": у Defense Express розкрили деталі знищення вагнерівців в Малі
16:47
на фото: ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Ворог найбільше тисне на Покровському на Курахівському напрямках
16:47
електроенергія, графіки відключень
Філатов про прийдешню зиму в Дніпрі: "Треба готуватися не до графіків відключень світла, а до графіків включень"
16:38
Школа
Уряд планує повернути 300 тис. школярів до навчання офлайн до кінця року
16:30
Шинейд O’Коннор
Стала відома причина смерті ірландської співачки Шинейд О'Коннор
16:27
Азов
"Оленівка — місце воєнного злочину Росії": в Музеї війни відбувся захід до роковин теракту
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV