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Україна виграла медальний залік зимової Дефлімпіади. Це сталось вперше в історії

12 березня, 2024 вiвторок
18:59
Спорт Зимова Дефлімпіада: представниця України

Україна вперше в історії стала переможцем медального заліку зимових Дефлімпійських ігор

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

На зимовій Дефлімпіаді-2023 представники України завоювали 19 медалей. З них 10 - золотих, 5 - срібних та 4 - бронзових. Українці випередили Китай (7 золотих медалей), Австрію (6), Польщу (5) та Італію (1).

Це рекордні показники для України на зимових Дефлімпійських іграх, як за кількістю "золота", так і за сумарною кількістю виграних медалей.

Зимова Дефлімпіада проходила у місті Ерзурум (Туреччина). На Дефлімпійських іграх змагаються спортсмени з порушеннями слуху. 

  • У травні 2022 року збірна України за день до завершення Дефлімпійських ігор у Бразилії гарантувала собі перше місце у медальному заліку.
Теги:
Олімпійська збірна України
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