Україна достроково здобула перемогу в медальному заліку Дефлімпіади

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

У передостанній день змагань збірна України виграла 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову нагороду. Таким чином, наша національна команда гарантувала собі підсумкове перше місце у загальному медальному заліку. Українці виграли на змаганнях у Бразилії 137 нагород - 61 золоту, 38 срібних та 38 бронзових.

Збірна України побила власний рекорд, який встановила на Дефлімпіаді-2017, де вона здобула 99 нагород - 21 золоту, 42 срібні та 36 бронзових.

На Дефлімпійських іграх змагаються спортсмени з порушеннями слуху.

Дефлімпіада у Бразилії мала відбутися 2021 року, але була перенесена через пандемію коронавірусу.

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