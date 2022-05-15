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Україна достроково здобула перемогу в медальному заліку Дефлімпіади

15 травня, 2022 неділя
12:54
Спорт Дефлімпійська збірна України

Збірна України за день до завершення Дефлімпійських ігор у Бразилії гарантувала собі перше місце у медальному заліку

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України

У передостанній день змагань збірна України виграла 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову нагороду. Таким чином, наша національна команда гарантувала собі підсумкове перше місце у загальному медальному заліку. Українці виграли на змаганнях у Бразилії 137 нагород - 61 золоту, 38 срібних та 38 бронзових.  

Збірна України побила власний рекорд, який встановила на Дефлімпіаді-2017, де вона здобула 99 нагород - 21 золоту, 42 срібні та 36 бронзових.  

На Дефлімпійських іграх змагаються спортсмени з порушеннями слуху. 

Дефлімпіада у Бразилії мала відбутися 2021 року, але була перенесена через пандемію коронавірусу. 

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Збірна України
медальний залік
дефлімпіада
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