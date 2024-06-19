Україна завоювала дві золоті медалі на ЧЄ з водних видів спорту

Про це повідомляє Еспресо.TV.

ЧЄ з водних видів спорту проходить з 17 по 23 червня у Белграді. У середу українські спортсмени зуміли завоювати перші дві золоті медалі на змаганні.

Український плавець Олександр Желтяков з результатом 1.55,39 хв став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 200 метрів на спині.

Михайло Романчук вшосте став чемпіоном Європи з плавання на 800 м вільним стилем. Українець показав результат 7.46,20 хв.