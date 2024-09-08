Україна здобула золото й срібло з веслування на Паралімпіаді

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Так, українська веслувальниця Марина Мажула принесла Україні срібло у веслуванні на байдарках та каное. Вона прийшла другою в запливі на 200 метрів у каяку-одиночці серед спортсменок класу KL1.

У фінальному заїзді українка стартувала з іще сімома спортсменками, серед яких була й чемпіонка Токіо-2020 - німкеня Едіна Мюллер. У підсумку Мажула посіла другу позицію, поступившись лише представниці Чилі Катерінн Воллерман - однією секундою.

Срібна нагорода Марини Мажули стала 80-ю для України на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

Цьогорічна Паралімпіада стала другою в кар'єрі для спортсменки. До цього на Іграх-2020 у Токіо Марина також виборола срібло у 200-метрівці, показавши час у 54.80 секунди.

Крім того, спортсмен Владислав Єпіфанов здобув золото на змаганні серед човнів типу ваʼа (аутригер) у класі VL3. Дистанцію у 200 метрів він подолав за 47.49 секунди, поставивши рекорд паралімпіад на цій дистанції.

Срібло в цьому запливі виборов представник Британії Джек Аєрс, а бронзу - спортсмен з Нової Зеландії Пітер Коувен.

Для 25-річного Єпіфанова Паралімпіада у Парижі стала першою в карʼєрі. При цьому до неї він підходив у статусі титулованого паравеслувальника: ставав чемпіоном двох останніх світових першостей у 2023 та 2024 роках.

Наразі Україна здобула на Паралімпіаді-2024 вже 81 медаль: 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові.