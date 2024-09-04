Українець Трусов став чемпіоном Паралімпіади зі світовим рекордом у плаванні на 50 м

Про це повідомляють на офіційному сайті Паралімпіади-2024.

Трусов у Парижі виграв змагання у плаванні на 50 м вільним стилем у класі S7 з новим світовим рекордом - 26,38 сек.

Для Трусова це четверта медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше він здобув три срібла на 100 м, 200 м та 400 м вільним стилем.

Паралімпіада-2024

4 вересня

Плавання. Чоловіки. 50 м вільним стилем, клас S7

1. Андрій Трусов (Україна) — 26,38 сек

2. Карлос Серрано Сарате (Колумбія) — 27,60

3. Єгор Єфросінін — 28,02

Як Україна виступає на Паралімпіаді

Українські паралімпійці мають в активі 11 золотих, 18 срібних та 21 бронзову нагороду. Наша збірна на 8-й позиції у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (біг на 100 м, клас Т35), Юрій Шенгур (плавання, 100 м на спині, клас S7), Юлія Шуляр (біг на 400 м, фінал клас Т12), Олександр Яровий (штовхання ядра, клас F20), Наталія Кобзар (біг на 400 м. Клас T37), Ярослав Денисенко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Андрій Трусов (плавання, вільний стиль, 50 м, клас S7).

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) і (плавання 400 м, вільний стиль, клас SM7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Андрій Трусов (плавання, 100 м на спині, клас S7), Данило Чуфаров (Плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11), Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10), Марія Шпатківська (штовхання ядра, клас F46), Максим Веракса (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Анна Стеценко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12)

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6 і плавання, 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7 і плавання, 100 м, брас, клас SB6), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання на спині, 50 м, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем, клас S13), Олександр Литвиненко (стрибки в довжину, клас Т36), Зоя Овсій (метання диска, клас F53), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Максим Коваль (штовхання ядра, клас F20), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на кріслах колісних, шабля, категорія В.