Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Українець Трусов став чемпіоном Паралімпіади зі світовим рекордом у плаванні на 50 м

Українець Трусов став чемпіоном Паралімпіади зі світовим рекордом у плаванні на 50 м

Дмитро Марценишин
4 вересня, 2024 середа
20:50
Спорт Андрій Трусов, Паралімпіада-2024

Український плавець Андрій Трусов здобув золото Паралімпіади-2024 зі світовим рекордом на дистанції 50 м вільним стилем

Зміст

Про це повідомляють на офіційному сайті Паралімпіади-2024

Трусов у Парижі виграв змагання у плаванні на 50 м вільним стилем у класі S7 з новим світовим рекордом - 26,38 сек. 

Для Трусова це четверта медаль на Паралімпіаді-2024. Раніше він здобув три срібла на 100 м, 200 м та 400 м вільним стилем. 

Паралімпіада-2024

4 вересня

Плавання. Чоловіки. 50 м вільним стилем, клас S7

1. Андрій Трусов (Україна) — 26,38 сек

2. Карлос Серрано Сарате (Колумбія) — 27,60

3. Єгор Єфросінін — 28,02

Як Україна виступає на Паралімпіаді

Українські паралімпійці мають в активі 11 золотих, 18 срібних та 21 бронзову нагороду. Наша збірна на 8-й позиції у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (біг на 100 м, клас Т35), Юрій Шенгур (плавання, 100 м на спині, клас S7), Юлія Шуляр (біг на 400 м, фінал клас Т12), Олександр Яровий (штовхання ядра, клас F20), Наталія Кобзар (біг на 400 м. Клас T37), Ярослав Денисенко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Андрій Трусов (плавання, вільний стиль, 50 м, клас S7). 

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) і (плавання 400 м, вільний стиль, клас SM7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Андрій Трусов (плавання, 100 м на спині, клас S7), Данило Чуфаров (Плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11), Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10), Марія Шпатківська (штовхання ядра, клас F46), Максим Веракса (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Анна Стеценко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12)

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6 і плавання, 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7 і плавання, 100 м, брас, клас SB6), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання на спині, 50 м, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем, клас S13), Олександр Литвиненко (стрибки в довжину, клас Т36), Зоя Овсій (метання диска, клас F53), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Максим Коваль (штовхання ядра, клас F20), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на кріслах колісних, шабля, категорія В.

Теги:
Паралімпіада
плавання
Читайте також:
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
3 вересня, 2024 вiвторок
"Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати"
путін в Монголії
Автор Влад Дідусь
3 вересня, 2024 вiвторок
У Монголії пояснили, чому не арештували Путіна за ордером МКС
Наслідки удару РФ по Львову 4 вересня
Автор Ксенія Золотова
4 вересня, 2024 середа
РФ уночі та зранку атакувала Україну ракетами й БПЛА: у Львові 7 людей загинули, серед них - діти
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 вересня
21:39
Ярослав Денисенко, Паралімпіада-2024
Українські плавці здобули золото Паралімпіади у змішаній естафеті
21:02
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Росіяни будуть збільшувати обстріли України балістичними ракетами, - експерт з авіації Романенко
20:58
Кабмін
Арахамія після засідання фракції "Слуги Народу" за участі Зеленського назвав імена нових міністрів
20:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака на Львів, ситуація на фронті та чому партнери не дають дозвіл на застосування їхньої далекобійної зброї. Колонка Сергія Згурця
20:27
Джо Байден
Адміністрація Байдена звинуватить РФ у спробах вплинути на президентські вибори у США, - CNN
20:08
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Українця Луніна номінували на приз імені Лева Яшина
20:03
OPINION
Про Тайвань, китайські землі та Курську офензиву
19:55
Литва прапор
Литва викликала представника посольства РФ через атаки росіян на Україну
19:53
НБУ
НБУ має намір провести тестування е-гривні
19:50
Білорусь, агент японських спецслужб
У Білорусі заявили, що вперше в історії спіймали агента японських спецслужб
19:36
Володимир Зеленський
"Стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні": Зеленський анонсував результативні зустрічі з партнерами
19:34
Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів
19:31
Оновлено
евакуація
Родини з дітьми примусово евакуюють із низки населених пунктів Покровського й Краматорського районів Донеччини
19:19
KyivBookFest
KyivBookFest: понад 240 подій, 130 видаництв, дискусії та презентації нових книг
19:13
комендантська година
У Києві запровадять нові перепустки для проїзду в комендантську годину
19:07
Евакуація українців, Ліван
ГУР і МЗС евакуювали з Лівану 25 українців
18:58
Пресреліз
Табір підприємництва для школярів у Карпатах
Табір підприємництва у Карпатах: шість гірських шкіл отримали сертифікати на тайванські комп’ютери 
18:50
Ярослав Денисенко, Паралімпіада-2024
Денисенко завоював для України десяте золото на Паралімпіаді
18:42
на фото наслідки обстрілу Сумщини
РФ скинула авіабомбу на цивільну інфраструктуру Сумщини: поранено чотирьох людей
18:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:24
Ярослав Железняк
"Звичайно, його треба звільняти": нардеп Железняк про можливі мотиви ОП щодо зняття Кулеби
18:06
OPINION
Звільнення Кудрицького: прийшов час "смотрящіх"
18:03
на фото наслідки обстрілу Курахового
РФ поцілила у багатоквартирний будинок у центрі Курахового: загинула жінка
17:55
Олаф Шольц
Німеччина замовила для України 17 систем ППО IRIS-T, - Шольц
17:53
Максимільянівка
Українські воїни поповнили обмінний фонд неподалік Курахового
17:45
діти, злочини росії
Повернуті діти: чого ми не знаємо про тих, хто виїхав з окупації чи з Росії
17:38
електроенергія
Обмежень споживання електроенергії 5 вересня буде менше: деталі від Укренерго
17:29
Суджа, РФ, Курська область
"Наступ у Курській області був помилкою, Україна рухається до поразки": маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 вересня
17:25
Угорщина
Угорщина назвала "політичною істерією" реакцію ЄС на лібералізацію в'їзду для росіян і білорусів
17:16
діти, злочини росії
З ТОТ Херсонщини повернули ще одну родину з трьома дітьми
17:09
На фото: актор Меттью Перрі
Прокурор вимагає від 10 років до довічного увʼязнення для лікаря і наркодилерки Метью Перрі
17:01
Оновлено
Наслідки удару РФ по Львову 4 вересня
РФ уночі та зранку атакувала Україну ракетами й БПЛА: у Львові 7 людей загинули, серед них - діти
16:55
прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс
Ірландія прийняла 109 тис. українців з початку повномасштабної війни, - премʼєр Гарріс
16:55
Війна з Росією, ЗСУ
Найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
16:46
Збірна України з голболу
Збірна України з голболу встановила історичне досягнення на Паралімпіаді
16:45
Залізний трон з "Гри престолів"
Залізний трон, обладунки й мечі: на аукціон виставили реквізит з "Гри престолів"
16:38
Михайло Подоляк
"У нас новий етап війни": в ОП назвали мету кадрових змін в уряді
16:36
Втеча нардепа Дмитрука з України: суд арештував одного з підозрюваних в організації схеми
16:27
Ексклюзив
Для звільнених міністрів просто знайдуть інші місця роботи, - нардепка Васильченко
16:27
Ексклюзив
Міхновських
Ударом РФ у Львові пошкоджено 154 будинки, відбудова коштуватиме понад 100 млн грн, - Садовий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV