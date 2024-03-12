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Головна Спорт Українка Данча тріумфувала на етапі Кубка Європи зі сноубордингу

Українка Данча тріумфувала на етапі Кубка Європи зі сноубордингу

12 березня, 2024 вiвторок
23:26
Спорт Аннамарі Данча

У вівторок, 12 березня, українська сноубордистка Аннамарі Данча перемогла на етапі Кубка Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні відбувся перший змагальний день етапу Кубка Європи зі сноубордингу, що проходить у швейцарському Давосі. Українка Аннамарі Данча показала найкращий результат у паралельному гігантському слаломі.

Для 32-річної Данчі це вже другий подіум на етапах КЄ у цьому сезоні. В січні 2024-го українка здобула бронзу в італійській Фольгарії.

  • 16 лютого українець Владислав Клименко став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону.
Теги:
Олімпійська збірна України
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