Українка Данча тріумфувала на етапі Кубка Європи зі сноубордингу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні відбувся перший змагальний день етапу Кубка Європи зі сноубордингу, що проходить у швейцарському Давосі. Українка Аннамарі Данча показала найкращий результат у паралельному гігантському слаломі.

Для 32-річної Данчі це вже другий подіум на етапах КЄ у цьому сезоні. В січні 2024-го українка здобула бронзу в італійській Фольгарії.