Український підліток встановив історичне досягнення на Кубку світу зі скелетону

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

У п'ятницю, 16 лютого, в німецькому Альтенберзі стартував сьомий етап Кубка світу зі скелетону. Україну на змаганні презентували Ярослав Лавренюк та Владислав Клименко. Лідер команди Владислав Гераскевич пропустив етап через травму.

Для 16-річного Лавренюка це вже третій етап КС, натомість 15-річний Клименко дебютував на змаганнях такого рівня. Владислав став наймолодшим в історії учасником КС зі скелетону. Лише вчора, 15 лютого, йому виповнилось.

Лавренюк та Клименко не змогли пройти до другої спроби, у першій вони показали 26-те та 34-те місця відповідно.