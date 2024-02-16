Український підліток встановив історичне досягнення на Кубку світу зі скелетону
Українець Владислав Клименко став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
У п'ятницю, 16 лютого, в німецькому Альтенберзі стартував сьомий етап Кубка світу зі скелетону. Україну на змаганні презентували Ярослав Лавренюк та Владислав Клименко. Лідер команди Владислав Гераскевич пропустив етап через травму.
Для 16-річного Лавренюка це вже третій етап КС, натомість 15-річний Клименко дебютував на змаганнях такого рівня. Владислав став наймолодшим в історії учасником КС зі скелетону. Лише вчора, 15 лютого, йому виповнилось.
Лавренюк та Клименко не змогли пройти до другої спроби, у першій вони показали 26-те та 34-те місця відповідно.
- 20 січня Владислав Гераскевич з особистим рекордом фінішував на чемпіонаті Європи.
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