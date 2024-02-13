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Оновлено

Українка Дмитренко фінішувала у топ-8 індивідуальної гонки на ЧС з біатлону

13 лютого, 2024 вiвторок
19:38
Спорт Біатлон, Христина Дмитренко

Ввечері вівторка, 13 лютого, відбулась жіноча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Цьогорічний ЧС з біатлону проходить у Нове Место, Чехія. У жіночій індивідуальній гонці Україну представляли Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко та Анна Кривонос.

Найкращий результат серед українок показала Дмитренко. Вона фінішувала на 8-й позиції. Наша біатлоністка ідеально провела стрільбу, без помилок, проте втратила у швидкості і відстала від переможниці на 2 хвилини і 10,1 сек.

Перемогу здобула італійка Ліза Вітоцці, яка пройшла дистанцію за 40 хв і 2,9 сек.

Чемпіонат світу з біатлону

Індивідуальна гонка, 15 км. Жінки

1. Ліза Вітоцці (Італія) - 40.02,9 (0)

2. Яніна Хеттіх-Вальц (Німеччина) - +20,5 (0)

3. Жулія Сімон (Франція) - +29,6 (1)

...

8. Христина Дмитренко (Україна) - + 2.10,1 (0)

26. Анна Кривонос (Україна) - +4.24,4(1)

28. Анастасія Меркушина (Україна) - +4.35,3 (3)

39. Юлія Джима (Україна) - +5.22,1 (3)

Теги:
біатлон
Олімпійська збірна України
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