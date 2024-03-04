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Головна Спорт Українка Костюк поступилась у фіналі турніру WTA 500

Українка Костюк поступилась у фіналі турніру WTA 500

4 березня, 2024 понедiлок
06:33
Спорт Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк програла фінал на хардовому турнірі WTA 500 у Сан-Дієго (США)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українка у трьох сетах поступилася Кеті Бултер (Велика Британія, WTA 49).

У першому сеті Костюк лідирувала 5:2, але не змогла подати з першої спроби на сет. Українка втримала свою подачу і зуміла зробити брейк, коли британка подавала, щоб продовжити боротьбу в сеті.

У двох наступних сетах вона п'ять разів програла свою подачу і змогла лише один раз взяти гейм на подачі Бултер.

Це була перша зустріч тенісисток. Костюк вдруге у кар'єрі зіграла у фіналі турніру на рівні WTA. Минулого року вона виграла в Остіні. Бултер виграла другий турнір в кар'єрі та перший в серії WTA 500. У 2023 році вона перемогла в Ноттінгемі.

Костюк на шляху до фіналу обіграла Енн Лі, Тайлу Престон, Анастасію Павлюченвову та Джессіку Пегулу. Бултер до матчу за трофей переграла Лесю Цуренко, Беатріс Хаддад Майю, Донну Векич та Емму Наварро.

WTA 500 Сан-Дієго. Хард. Фінал

Марта Костюк (Україна) – Кеті Бултер (Велика Британія) – 7:5, 2:6, 2:6

Теги:
Україна
теніс
США
Марта Костюк
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