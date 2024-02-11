Українська шаблістка Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування серед жінок у Лімі
Українка Ольга Харлан здобула "золото" на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях серед жінок у Лімі, столиці Перу
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
"Блискучою перемогою українки Ольги Харлан завершилася індивідуальна першість на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок у Лімі. Золото, яке виборола наша титулована шаблістка у столиці Перу, стало її 14-ю нагородою найвищого ґатунку і 31-ю загалом на змаганнях такого рівня", - йдеться у повідомленні.
Шостий номер світового рейтингу дозволив Харлан стартувати одразу з основної сітки.
Перемога у чвертьфіналі над чинною чемпіонкою світу у складі команди Угорщини Лізою Пустай (15:11) гарантувала Ользі нагороду, проте вона не зупинилася на досягнутому, і далі перемогла американку Елізабет Тартаковскі (15:12).
Вирішальний бій, в якому Харлан протистояла Шугар Катінка Баттаі став повторенням фіналу торішнього Кубка світу в Афінах, але на відміну від березня 2023-го завершився він переконливою перемогою представниці України (15:6), зазначає НОК України.
- Українська шаблістка Ольга Харлан виборола "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Алжирі.
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