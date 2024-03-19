Українська збірна ветеранів і поранених військових виборола рекордні 76 медалей на міжнародних спортивних змаганнях
Українська національна збірна ветеранів і поранених військових виборола рекордні 76 медалей на змаганнях United States Air Force Trials 2024 у Лас-Вегасі
Про це повідомляє Генштаб.
На міжнародних спортивних змаганнях наша збірна здобула 44 золотих, 20 срібних та 12 бронзових медалей. Найбільше нагород українські воїни вибороли у змаганнях з плавання та веслування.
Капітан Національної збірної України Юрій Гапончук розповів, що для української команди змагальні дні були дуже насиченими та наповненими підтримкою ветеранів з інших країн.
“Змагання у Лас-Вегасі для мене особисто - це щось неймовірне та незабутнє! Кожен з учасників отримав великий досвід та впевненість. Ніхто не очікував, що ми виборемо настільки велику кількість медалей. Від усіх учасників збірної хочу подякувати тренерам, які зробили з нас команду. Спорт - це приклад для тих, хто отримав поранення та не розуміє як бути далі”, - наголосив він.
Змагання United States Air Force Trials 2024 тривали з 8 по 14 березня, де брали участь 30 українських ветеранів та військовослужбовців із пораненнями на запрошення Військово-повітряних сил США та організаційної підтримки Мінветеранів. Вони змагалися в 11 адаптивних видах спорту: плаванні; велоспорті; баскетболі на візках; волейболі сидячи; регбі на візках; стрільбі з луку; пауерліфтингу; бігу; штовханні ядра/метанні диску; веслуванні; кульовій стрільбі.
- 16 жовтня 2023 року стало відомо, що українські ветерани війни з РФ побили світовий рекорд зі стронгмену на міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe.
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