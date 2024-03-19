Українська збірна ветеранів і поранених військових виборола рекордні 76 медалей на міжнародних спортивних змаганнях

Про це повідомляє Генштаб.

На міжнародних спортивних змаганнях наша збірна здобула 44 золотих, 20 срібних та 12 бронзових медалей. Найбільше нагород українські воїни вибороли у змаганнях з плавання та веслування.

Капітан Національної збірної України Юрій Гапончук розповів, що для української команди змагальні дні були дуже насиченими та наповненими підтримкою ветеранів з інших країн.

“Змагання у Лас-Вегасі для мене особисто - це щось неймовірне та незабутнє! Кожен з учасників отримав великий досвід та впевненість. Ніхто не очікував, що ми виборемо настільки велику кількість медалей. Від усіх учасників збірної хочу подякувати тренерам, які зробили з нас команду. Спорт - це приклад для тих, хто отримав поранення та не розуміє як бути далі”, - наголосив він.

Змагання United States Air Force Trials 2024 тривали з 8 по 14 березня, де брали участь 30 українських ветеранів та військовослужбовців із пораненнями на запрошення Військово-повітряних сил США та організаційної підтримки Мінветеранів. Вони змагалися в 11 адаптивних видах спорту: плаванні; велоспорті; баскетболі на візках; волейболі сидячи; регбі на візках; стрільбі з луку; пауерліфтингу; бігу; штовханні ядра/метанні диску; веслуванні; кульовій стрільбі.