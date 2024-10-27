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"Українське класичне" з бойовою нічиєю: протистояння "Динамо" з "Шахтарем" зупинилося на рахунку 1:1

Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
20:25
Спорт "Динамо" - "Шахтар" 1:1 (27.10.2024)

У рамках 11-го туру чемпіонату України відбулося перше в нинішньому сезоні "Українське класичне" - київське "Динамо" в неділю, 27 жовтня 2024 року, приймало на клубному стадіоні імені Валерія Лобановського донецький "Шахтар"

Зміст

За пів години до закінчення основного часу півзахисник “Шахтаря” Дмитро Криськів заробив вилучення. Це стало першою червоною карткою у його кар'єрі, розповідає Ua- Football.

На 84-й хвилині на полі з’явився Караваєв, замінивши Тимчика, і ця заміна стала доленосною, описує головний момент гри офіційний сайт "Динамо".

Читайте також: Двобій "Динамо" із "Шахтарем" завершився нічиєю, "Ворскла" рівна у силах з "Вересом". Розклад і результати 11-го туру УПЛ

Буквально за три хвилини пройшла атака "Динамо", Герреро відпасував наліво на Дубінчака, а фланговий захисник видав чудовий за траєкторією навіс на дальню стійку, куди набіг Караваєв та в дотик спрямував м’яча повз голкіпера – 1:1.

До завершення матчу залишалося ще трохи часу, але динамівцям не вдалося вирвати перемогу. У підсумку, бойова нічия – 1:1, яка дозволяє "Динамо" продовжувати очолювати турнірну таблицю, маючи однакову кількість очок із "Олександрією" (по 26).

Прем'єр-ліга. 11-й тур

"Динамо" – "Шахтар" – 1:1

27.10.2024. Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

"Динамо": Бущан – Тимчик (Караваєв, 84), Попов (Біловар, 16), Михавко, Дубінчак – Бражко, Андрієвський (Герреро, 65), Кабаєв, Буяльський (к), Брагару – Ванат.

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Енріке Педро, Матвієнко (к) – Криськів, Бондаренко (Степаненко, 67), Зубков (Педріньйо, 67), Егіналду (Марлон, 89), Судаков (Франьїч, 89) – Сікан (Траоре, 77).

Голи: Караваєв (87) – Бондаренко (48).

Попереджені: Андрієвський (62) – Зубков (39), Педро Енрике (58).

Вилучений: Криськів (60).

 

Теги:
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Футбол
Динамо Київ
Шахтар
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