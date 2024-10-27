"Українське класичне" з бойовою нічиєю: протистояння "Динамо" з "Шахтарем" зупинилося на рахунку 1:1

За пів години до закінчення основного часу півзахисник “Шахтаря” Дмитро Криськів заробив вилучення. Це стало першою червоною карткою у його кар'єрі, розповідає Ua- Football.

На 84-й хвилині на полі з’явився Караваєв, замінивши Тимчика, і ця заміна стала доленосною, описує головний момент гри офіційний сайт "Динамо".

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Буквально за три хвилини пройшла атака "Динамо", Герреро відпасував наліво на Дубінчака, а фланговий захисник видав чудовий за траєкторією навіс на дальню стійку, куди набіг Караваєв та в дотик спрямував м’яча повз голкіпера – 1:1.

До завершення матчу залишалося ще трохи часу, але динамівцям не вдалося вирвати перемогу. У підсумку, бойова нічия – 1:1, яка дозволяє "Динамо" продовжувати очолювати турнірну таблицю, маючи однакову кількість очок із "Олександрією" (по 26).

Прем'єр-ліга. 11-й тур

"Динамо" – "Шахтар" – 1:1

27.10.2024. Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

"Динамо": Бущан – Тимчик (Караваєв, 84), Попов (Біловар, 16), Михавко, Дубінчак – Бражко, Андрієвський (Герреро, 65), Кабаєв, Буяльський (к), Брагару – Ванат.

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Енріке Педро, Матвієнко (к) – Криськів, Бондаренко (Степаненко, 67), Зубков (Педріньйо, 67), Егіналду (Марлон, 89), Судаков (Франьїч, 89) – Сікан (Траоре, 77).

Голи: Караваєв (87) – Бондаренко (48).

Попереджені: Андрієвський (62) – Зубков (39), Педро Енрике (58).

Вилучений: Криськів (60).