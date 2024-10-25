УПЛ: розклад матчів і трансляцій 11-го туру
У пʼятницю, 25 жовтня, стартує 11-й тур Української Премʼєр-ліги
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
11-й тур
Пʼятниця, 25 жовтня
15:30 "Рух" - "Чорноморець"
18:00 "Полісся" - "Колос"
Субота, 26 жовтня
13:00 "Олександрія" - "Інгулець"
15:30 "Кривбас" - "ЛНЗ Черкаси"
18:00 "Карпати" - "Оболонь"
Неділя, 27 жовтня
13:00 "Лівий Берег" - "Зоря"
15:30 "Верес" - "Ворскла"
18:00 "Динамо" - "Шахтар"
- Актуальне
- Важливе