Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол УПЛ: розклад матчів і трансляцій 11-го туру
Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 11-го туру

Влад Дідусь
25 жовтня, 2024 п'ятниця
05:56
Футбол "Полісся" - "Ворскла" 2:1 (06.10.2024)

У пʼятницю, 25 жовтня, стартує 11-й тур Української Премʼєр-ліги

Зміст

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV. 

Українська Премʼєр-ліга 

11-й тур

Пʼятниця, 25 жовтня

15:30 "Рух" - "Чорноморець"

18:00 "Полісся" - "Колос"

Субота, 26 жовтня

13:00 "Олександрія" - "Інгулець"

15:30 "Кривбас" - "ЛНЗ Черкаси"

18:00 "Карпати" - "Оболонь"

Неділя, 27 жовтня

13:00 "Лівий Берег" - "Зоря"

15:30 "Верес" - "Ворскла"

18:00 "Динамо" - "Шахтар"

 

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
ФК Карпати
Чорноморець
УПЛ
Чемпіонат України
Зоря
Оболонь
ФК Рух
ФК Верес
ФК Ворскла
ФК Інгулець
ФК Колос
Читайте також:
Сі Цзіньпін
Автор Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
Сі Цзіньпін на саміті БРІКС у РФ закликав якнайшвидше досягти деескалації в Україні
Байден Шольц
Автор Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
У Зеленського спростували інформацію Politico про 7 країн НАТО, які нібито виступають проти вступу України до Альянсу
Володимир Зеленський
Автор Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
МЗС РФ відреагувало на футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову"
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.39
    Продаж 45.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
25 жовтня
07:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну безпілотниками: ППО працювала на Львівщині, у Києві була пожежа
06:44
Іран
Іран готується, але намагається уникнути війни з Ізраїлем, попри втрати союзників у Лівані та Газі, - NYT
06:29
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує один російський корабель
06:24
Литва прапор
Литва домовилася про ротації ППО з трьома країнами
06:20
евтаназія
У Ірландії зробили перший крок для легалізації асистованого суїциду
05:54
путін
Путін заявив, що нібито Україна пропонувала йому нові переговори
05:24
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Чехія підписала угоду про відносини з Ватиканом
04:48
Війна з Росією, ЗСУ
У росіян є просування на межі Харківщини та Луганщини, - DeepState
03:25
росгвардія
У Чечні розстріляли вантажівку Росгвардії, є загиблі
02:59
Андрій Ярмоленко, Динамо
"Динамо" у матчі зі "Шахтарем" не допоможуть два надважливих футболісти
02:45
Генштаб: з початку доби відбулось 157 бойових зіткнень. Найважче на Курахівському та Покровському напрямках
02:18
Швеція готує багаторічну програму підтримки цивільного сектору України
01:59
Олександр Усик
Усик попросив Трампа допомоги для звільнення українських полонених
00:59
Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик, Ліга конференцій
Гол і 2 асисти: Мудрик видав топ-матч за "Челсі" у Лізі конференцій
2024, четвер
24 жовтня
23:38
Жозеп Боррель
"РФ поширює нестабільність": Боррель відреагував на відправку військ КНДР на війну проти України
23:07
Норвегія
Норвегія надасть $105 млн на відновлення енергетики України
23:02
Оновлено
РФ ударила по відділенню Нової пошти на Донеччині: вбито двох чоловіків, ще одного поранено
22:56
Дональд Туск
Туск заявив, що під час головування Польщі в Раді ЄС у центрі уваги буде розширення блоку
22:45
LinkedIn
ЄС оштрафував LinkedIn на €310 млн за незаконну обробку персональних даних
22:18
Олаф Шольц
"Моя думка однозначна": Шольц висловився щодо запрошення України в НАТО і надання ЗСУ ракет Taurus
21:53
Ексклюзив
ядерна зброя
Авіаексперт Романенко оцінив можливості України створити ядерну зброю і сказав, що для цього потрібно
21:36
Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо
"Динамо" програло "Ромі" у Лізі Європи
21:36
Назар Волошин та Енцо Ле Фе (праворуч), Рома - Динамо
"Рома" - "Динамо" 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
21:31
Олег Синєгубов
Темпи евакуації з Куп'янського району знизилися до 150 людей на день, - Синєгубов
20:50
Володимир Зеленський
"Віддає перевагу спокусам Казані": Зеленський відреагував на участь генсека ООН Гутерреша у саміті БРІКС
20:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Близько 40% площі Селидового перебуває під контролем армії РФ: на Покровському напрямку діє 70 тис. військ ворога. Колонка Сергія Згурця
20:07
OPINION
Ухилянтська більшість і "тюрма для героїв"
20:05
путін
Путін під час виступу на БРІКС заявив, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США
19:35
Bayraktar TB2
У Baykar повідомили, коли планують добудувати завод із виробництва безпілотників в Україні
19:34
Держдума Росії
Держдума РФ ратифікувала договір про "всеосяжне партнерство" з КНДР
19:34
перше вересня, школа
В Україні за 4 роки закрили 2114 шкіл, а першокласників стало менше на понад 122 тис., - Education.ua
19:17
Міжнародний кримінальний суд
МКС: Монголія порушила Римський статут, не заарештувавши Путіна, справу передадуть до Асамблеї держав-учасниць
19:14
Ексклюзив
ДБР затримало керівницю МСЕК Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Системно корупцію у МСЕК може виявити тільки СБУ, - ексміністерка охорони здоровʼя України Скалецька
18:54
Росія з КНДР
Перші підрозділи зафіксували на Курщині: в ГУР розповіли, як і де РФ готує війська КНДР для війни проти України
18:47
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні
18:30
Тарас Кремінь
Кремінь оголосив про початок "наступальної українізації"
18:23
ЗСУ, мобілізація
Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК
18:23
діти, злочини росії
В Україну з тимчасово окупованої Херсонщини повернули 3-річну дитину
18:21
Узбекистан, прапор
Узбекистан відмовився вступати до Євразійського економічного союзу з РФ
18:20
У Польщі судитимуть фермера з донькою через прапор СРСР та проросійський плакат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV