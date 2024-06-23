Українські шаблістки стали віцечемпіонками Європи

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Українську команду представляли: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юліч Бакастова. Це 14-та командна нагорода для української жіночої збірної в історії чемпіонатів Європи.

У Базелі українська четвірка, сіяна під третім номером, стартувала одразу з 1/4 поєдинком проти представниць Болгарії. Суперниці зі старту захопили лідерство, але його дуже швидко перехопили україки та перемогли з рахунком 45:42.

У непростому півфінальному протистоянні українки здолали чемпіонок світу в командній першості останніх двох років представниць Угорщини. Хоча перші п’ять боїв залишилися за суперницями і наша команда поступалася (18:25).

Фото: www.nffu.org.ua

У фіналі українки зустрілися з першим номером світового рейтингу Францією.

Француженки від самого початку заволоділи ініціативою, але українські шаблістки не відпускали їх більше ніж на три удари, неодноразово по ходу першої половини зустрічі зрівнюючи рахунок.

"Переломним став шостий бій, який Аліна Комащук виграла у Сари Нутчі 8:3 і рахунок з 22:25 став 30:28. ЇЇ зусилля підтримала Олена Кравацька, яка перемогла Сесілію Бердер 5:3 (35:31). Підтягнула свою команду на відстань одного удару перед останнім боєм бронзова медалістка Олімпіади в Токіо Манон Апіті-Брюне (40:39). А далі вже вище згадана Нутча кинула усі сили на те, щоб реваншуватися за попередню невдачу і таки змогла це зробити. Долю зустрічі визначив один удар і він був на користь француженки – 44:45", - повідомляють у федерації.

Срібло, здобуте у Базелі, стало для Ольги Харлан 22-ю медаллю ЧЄ, для Аліни Комащук – п’ятою, для Олени Кравацької – четвертою, для Юлії Бакастової – третьою.