Вперше з 2016 року: жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду

Про це повідомляє sport24.ua.

У складі збірної України виступили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура.

Зазначається, що жіноча збірна претендувала на квоту для найкращої європейської збірної в командному рейтингу поза топ-4. Чи отримає її, залежало також від виступу Естонії та США.

Як пише видання, естонки на КС в Нанкіні програли у другому раунді Угорщині, а представниці США сенсаційно поступилися Італії (33:42) в 1/4 фіналу.

Водночас Україна на КС в Нанкіні дійшла до півфіналу, впоравшись зі Швейцарією (45:44) та Польщею (44:39). Втім, у боротьбі за фінал наші спортсменки поступилися китаянкам з рахунком 33:45. У зустрічі за третє місце українки програли Угорщині (38:45).

Однак такий результат дав змогу Україні отримати ліцензію на Олімпіаду за континентальною квотою. Таким же чином на ігри потрапили США, Китай і Єгипет.