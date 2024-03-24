Вперше з 2016 року: жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула олімпійську ліцензію після етапу Кубка світу в китайському Нанкіні, тож вперше з 2016 року та втретє в історії виступить на Олімпіаді в командній шпазі
Про це повідомляє sport24.ua.
У складі збірної України виступили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура.
Зазначається, що жіноча збірна претендувала на квоту для найкращої європейської збірної в командному рейтингу поза топ-4. Чи отримає її, залежало також від виступу Естонії та США.
Як пише видання, естонки на КС в Нанкіні програли у другому раунді Угорщині, а представниці США сенсаційно поступилися Італії (33:42) в 1/4 фіналу.
Водночас Україна на КС в Нанкіні дійшла до півфіналу, впоравшись зі Швейцарією (45:44) та Польщею (44:39). Втім, у боротьбі за фінал наші спортсменки поступилися китаянкам з рахунком 33:45. У зустрічі за третє місце українки програли Угорщині (38:45).
Однак такий результат дав змогу Україні отримати ліцензію на Олімпіаду за континентальною квотою. Таким же чином на ігри потрапили США, Китай і Єгипет.
- У лютому Ольга Харлан здобула золото на етапі Кубка світу з фехтування у Лімі, столиці Перу.
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