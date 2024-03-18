Жіноча збірна України з фехтування здобула бронзу Кубка світу в Сінт-Нікласі

Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради України.

Жіночу збірну України з фехтування на шаблях представили Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

"Українки стартували одразу з 1/8 фіналу, де перемогли команду Польщі (45:38), у чвертьфіналі здолали суперниць зі США (45:43), а у півфіналі поступилися лідеркам світового рейтингу - француженкам (39:45). Поєдинок за третє місце наші шаблістки виграли у команди Республіки Корея (45:38)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ліцензію на участь в Олімпійських Іграх у Парижі збірна України здобула достроково за підсумками передостаннього етапу Кубка світу в Афінах. Там українки стали срібними призерками.