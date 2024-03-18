Жіноча збірна України з фехтування здобула бронзу Кубка світу в Сінт-Нікласі
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях посіла третє місце на етапі Кубка світу в Сінт-Нікласі, що в Бельгії, - цей турнір став завершальним у межах командного відбору на Олімпіаду-2024
Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань молоді та спорту Верховної Ради України.
Жіночу збірну України з фехтування на шаблях представили Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.
"Українки стартували одразу з 1/8 фіналу, де перемогли команду Польщі (45:38), у чвертьфіналі здолали суперниць зі США (45:43), а у півфіналі поступилися лідеркам світового рейтингу - француженкам (39:45). Поєдинок за третє місце наші шаблістки виграли у команди Республіки Корея (45:38)", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ліцензію на участь в Олімпійських Іграх у Парижі збірна України здобула достроково за підсумками передостаннього етапу Кубка світу в Афінах. Там українки стали срібними призерками.
- 11 лютого українка Ольга Харлан здобула золото на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях серед жінок у Лімі, столиці Перу.
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