Українські веслувальники Ковальов і Хмара вийшли у півфінал Олімпіади

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначається, що Ковальов та Хмара фінішували четвертими у третьому заїзді кваліфікації, тож не змогли автоматично потрапити до півфіналу. Проте вони зберігали можливість потрапити туди за умови потрапляння до першої трійки у втішних запливах.



Український екіпаж у складі Ковальова та Хмари стартував у другому заїзді разом з веслувальниками з Японії, Мексики, Бельгії та Узбекістану. Першу контрольну позначку 500 метрів українці подолали другими, але на другій віддали позицію Мексиці.



У підсумку українські спортсмени обійшли три збірні: Мексики, Японії та Узбекистану. Загальний час склав 6:46.05 хвилини. Із заїзду на першому місці фінішувала Бельгія.

Тепер Ковальов та Хмара виступатимуть у півфіналі в середу, 31 липня. Екіпажі, яким не вдалося відібратися до півфіналів, візьмуть участь у втішних фіналах і не будуть боротись за медалі.

Екіпаж Ковальова та Хмари вдруге змагається на Олімпійських іграх після дев'ятого місця легких парних двійок у Токіо-2020.



Спортсмени є бронзовими призерами чемпіонату світу 2022 року та дворазовими віцечемпіонами Універсіади. Кваліфікувалися до Парижа-2024, вигравши фінал заключної європейської відбіркової регати в угорському Сегеді.