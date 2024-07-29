Українські веслувальники Ковальов і Хмара вийшли у півфінал Олімпіади
Веслувальники з України Станіслав Ковальов та Ігор Хмара за результати втішних заїздів пройшли у півфінал легкої парної двійки на Олімпійських іграх у Парижі
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Зазначається, що Ковальов та Хмара фінішували четвертими у третьому заїзді кваліфікації, тож не змогли автоматично потрапити до півфіналу. Проте вони зберігали можливість потрапити туди за умови потрапляння до першої трійки у втішних запливах.
Український екіпаж у складі Ковальова та Хмари стартував у другому заїзді разом з веслувальниками з Японії, Мексики, Бельгії та Узбекістану. Першу контрольну позначку 500 метрів українці подолали другими, але на другій віддали позицію Мексиці.
У підсумку українські спортсмени обійшли три збірні: Мексики, Японії та Узбекистану. Загальний час склав 6:46.05 хвилини. Із заїзду на першому місці фінішувала Бельгія.
Тепер Ковальов та Хмара виступатимуть у півфіналі в середу, 31 липня. Екіпажі, яким не вдалося відібратися до півфіналів, візьмуть участь у втішних фіналах і не будуть боротись за медалі.
Екіпаж Ковальова та Хмари вдруге змагається на Олімпійських іграх після дев'ятого місця легких парних двійок у Токіо-2020.
Спортсмени є бронзовими призерами чемпіонату світу 2022 року та дворазовими віцечемпіонами Універсіади. Кваліфікувалися до Парижа-2024, вигравши фінал заключної європейської відбіркової регати в угорському Сегеді.
- У понеділок, 29 липня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 11 видах спорту. Розклад виступів українців дізнайтеся за посиланням.
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