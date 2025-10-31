Український баскетболіст перейшов з НБА до мадридського "Реалу"

Про це "Реал" повідомляє в instagram.

Лень уклав з іспанським клубом контракт розрахований до 30 червня 2027 року. Він перейшов до "Реалу" з "Нью-Йорк Нікс", який підписав 32-річного українця влітку, проте ще до початку сезону відрахував його з команди.

Минулий чемпіонат НБА Олексій Лень відіграв за "Лос-Анджелес Лейкерс" 47 матчів та в середньому набирав 1,6 очка, робив 2,1 підбирання, 0,8 передачі та 0,5 блокшота.

Кар’єра Леня в НБА

Олексій Лень народився в Антрациті на Луганщині, де й почав займатися баскетболом. Розпочав кар'єру в "Дніпрі", після чого переїхав до США, де виступав за Мерилендський університет у студентській лізі NCAA.

Лень був обраний на драфті НБА 2013 року під п’ятим номером командою "Фінікс Санс". Також грав за "Атланту Гокс", "Сакраменто Кінгз", "Вашингтон Візардс" та "Торонто Репторс".

Олексій Лень став перший українцем, який провів в НБА 12 сезонів у НБА. Він перевершив досягнення Віталія Потапенка, на рахунку якого 11 сезонів.