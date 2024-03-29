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Український боксер переважив на 17 кг екссуперника Кличка та Джошуа перед титульним боєм

29 березня, 2024 п'ятниця
23:00
Спорт Ігор Шевадзуцький

Український боксер Ігор Шевадзуцький виявився на 17 кг важчим за болгарина Кубрата Пулєва перед боєм за титул WBA International

Про це повідомляє luckypunchnet в Instagram. 

29 березня у Софії Шевадзуцький та Пулєв пройшли церемонію зважування перед поєдинком за титул Всесвітньої боксерської асоціації WBA International у надважкій вазі. Боксери вийдуть на ринг у столиці Болгарії 30 березня. 

Українець показав на вагах 130 кг, болгарин - 112,7 кг. 

Кубрат Пулєв у суботу мав битися з володарем регулярного титулу WBA Мануелем Чарром з Німеччини, проте через його травму був вимушений шукати нового суперника. 

Хто такі Шевадзуцький та Пулєв

34-річний Ігор Шевадзуцький на прізвисько "Халк" виграв 11 боїв та зазнав однієї поразки. У квітні 2023 року його нокаутував конголезець Мартін Баколе.  

42-річний Кубрат Пулєв має 30 перемог та 3 поразки. У 2014 році болгарина нокаутував українець Володимир Кличко. Також він поступався британцям Ентоні Джошуа та Дереку Чісорі. 



 
Теги:
Бокс
Володимир Кличко
Ентоні Джошуа
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