Український боксер переважив на 17 кг екссуперника Кличка та Джошуа перед титульним боєм
Український боксер Ігор Шевадзуцький виявився на 17 кг важчим за болгарина Кубрата Пулєва перед боєм за титул WBA International
Про це повідомляє luckypunchnet в Instagram.
29 березня у Софії Шевадзуцький та Пулєв пройшли церемонію зважування перед поєдинком за титул Всесвітньої боксерської асоціації WBA International у надважкій вазі. Боксери вийдуть на ринг у столиці Болгарії 30 березня.
Українець показав на вагах 130 кг, болгарин - 112,7 кг.
Кубрат Пулєв у суботу мав битися з володарем регулярного титулу WBA Мануелем Чарром з Німеччини, проте через його травму був вимушений шукати нового суперника.
Хто такі Шевадзуцький та Пулєв
34-річний Ігор Шевадзуцький на прізвисько "Халк" виграв 11 боїв та зазнав однієї поразки. У квітні 2023 року його нокаутував конголезець Мартін Баколе.
42-річний Кубрат Пулєв має 30 перемог та 3 поразки. У 2014 році болгарина нокаутував українець Володимир Кличко. Також він поступався британцям Ентоні Джошуа та Дереку Чісорі.
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