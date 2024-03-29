Український боксер переважив на 17 кг екссуперника Кличка та Джошуа перед титульним боєм

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29 березня у Софії Шевадзуцький та Пулєв пройшли церемонію зважування перед поєдинком за титул Всесвітньої боксерської асоціації WBA International у надважкій вазі. Боксери вийдуть на ринг у столиці Болгарії 30 березня.

Українець показав на вагах 130 кг, болгарин - 112,7 кг.

Кубрат Пулєв у суботу мав битися з володарем регулярного титулу WBA Мануелем Чарром з Німеччини, проте через його травму був вимушений шукати нового суперника.

Хто такі Шевадзуцький та Пулєв

34-річний Ігор Шевадзуцький на прізвисько "Халк" виграв 11 боїв та зазнав однієї поразки. У квітні 2023 року його нокаутував конголезець Мартін Баколе.

42-річний Кубрат Пулєв має 30 перемог та 3 поразки. У 2014 році болгарина нокаутував українець Володимир Кличко. Також він поступався британцям Ентоні Джошуа та Дереку Чісорі.