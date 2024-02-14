Український важкоатлет Заліпський посів друге місце на чемпіонаті Європи
У столиці Болгарії Софії український важкоатлет Павло Заліпський здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи
Про це повідомляє Champion.
Українець Павло Заліпський здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що відбувається у Софії.
Зазначається, що українець виборов срібло у ривку з результатом 126 кг у ваговій категорії до 61 кг.
Він посів шосте місце у поштовху (145 кг) та зупинився за крок від п'єдесталу пошани у сумі двоборства (271 кг), програвши 1 кг бронзовому призеру Шота Мішвелідзе з Грузії.
Фото: facebook Федерація важкої атлетики України
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