Український важкоатлет Заліпський посів друге місце на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє Champion.

Українець Павло Заліпський здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що відбувається у Софії.

Зазначається, що українець виборов срібло у ривку з результатом 126 кг у ваговій категорії до 61 кг.

Він посів шосте місце у поштовху (145 кг) та зупинився за крок від п'єдесталу пошани у сумі двоборства (271 кг), програвши 1 кг бронзовому призеру Шота Мішвелідзе з Грузії.

Фото: facebook Федерація важкої атлетики України