Українського тренера Петракова звільнили зі збірної Вірменії
Українця Олександра Петракова звільнили з посади головного тренера збірної Вірменії з футболу після матчу в Лізі Націй
Про це повідомила федерація футболу Вірменії.
"Після матчу Ліги націй Вірменія - Північна Македонія, що відбувся 13 жовтня, головного тренера національної збірної Вірменії Олександра Петракова було звільнено з посади", - йдеться у повідомленні.
Петраков очолив збірну Вірменії 14 січня 2023 року. Під його керівництвом команда зіграла 18 матчів, із яких виграла 4. Крім того, команда не вийшла на чемпіонат Європи 2024.
В цій Лізі Націй - Вірменія двічі програла Північній Македонії, перемогла Латвію та зіграла в нічию зі збірною Фарерських островів.
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