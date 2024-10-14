Українського тренера Петракова звільнили зі збірної Вірменії

Про це повідомила федерація футболу Вірменії.

"Після матчу Ліги націй Вірменія - Північна Македонія, що відбувся 13 жовтня, головного тренера національної збірної Вірменії Олександра Петракова було звільнено з посади", - йдеться у повідомленні.

Петраков очолив збірну Вірменії 14 січня 2023 року. Під його керівництвом команда зіграла 18 матчів, із яких виграла 4. Крім того, команда не вийшла на чемпіонат Європи 2024.

В цій Лізі Націй - Вірменія двічі програла Північній Македонії, перемогла Латвію та зіграла в нічию зі збірною Фарерських островів.