Ус вийшла у фінал Олімпіади-2024 у веслувальному слаломі на каное
Українська спортсменка Вікторія Ус вдало виступила у півфіналі Олімпіади-2024 у веслувальному слаломі на каное
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Олімпіади-2024 у веслувальному слаломі на каное Вікторія Ус подолала дистанцію за 114,26 секунди. Цей результат дозволив українській спортсменці кваліфікуватись у фінал змагань.
Фінал змагань з веслувального слалому на каное пройде сьогодні, 31 липня. Початок – о 18:25.
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
29 липня Україна завоювала першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею. Поки це єдина нагорода нашої країни на Іграх у Парижі.
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