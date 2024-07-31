Ус вийшла у фінал Олімпіади-2024 у веслувальному слаломі на каное

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі Олімпіади-2024 у веслувальному слаломі на каное Вікторія Ус подолала дистанцію за 114,26 секунди. Цей результат дозволив українській спортсменці кваліфікуватись у фінал змагань.

Фінал змагань з веслувального слалому на каное пройде сьогодні, 31 липня. Початок – о 18:25.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

29 липня Україна завоювала першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею. Поки це єдина нагорода нашої країни на Іграх у Парижі.