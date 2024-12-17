Усик: "Більшого грішника, ніж я, немає на землі"

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Олександра Усика, віра в Бога впливає на його боксерську карʼєру.

"Усе, що я маю, дає мені Господь. Просто він мені дає випробовування, які я проходжу. І за ці випробовування він мені дає нагороди. Помиляюся? Так, звичайно, я помиляюся. Грішу? Так, я, звичайно, грішу. Мені здається, більшого грішника, ніж я, немає на землі. Але кожного дня я, як останній жебрак, вранці, ввечері, вдень прошу його, щоб він допоміг мене мені змінити себе на краще", - запевнив український боксер.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик - Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo.