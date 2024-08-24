Усик передав Зеленському чемпіонський пояс WBC

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Олександр Усик був присутній на зустрічі президента України з переможцями та призерами літніх Олімпійських ігор-2024.

Під час зустрічі український боксер передав Володимиру Зеленському свій пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), який він виборов у бою проти Тайсона Фʼюрі.

"Це честь – отримати пояс. Дякую за все, що ти робиш для України. За те, що прославляєш українську силу й непереможність", - написав Володимир Зеленський під відео.