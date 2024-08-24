Усик передав Зеленському чемпіонський пояс WBC
Український боксер Олександр Усик передав Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу WBC, який він здобув у поєдинку проти Тайсона Фʼюрі
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Олександр Усик був присутній на зустрічі президента України з переможцями та призерами літніх Олімпійських ігор-2024.
Під час зустрічі український боксер передав Володимиру Зеленському свій пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), який він виборов у бою проти Тайсона Фʼюрі.
"Це честь – отримати пояс. Дякую за все, що ти робиш для України. За те, що прославляєш українську силу й непереможність", - написав Володимир Зеленський під відео.
- Олександр Усик оголосив, що відмовляється від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) 26 червня. Він заявив, що дарує пояс британцям Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа, аби вони посперечалися за нього у вересні. Після цього українець перестав бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC, WBA та WBO.
- За словами промоутера Едді Гірна, очікується, що переможець поєдинку Дюбуа - Джошуа навесні 2025 року має зустрітися з сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу.
- Другий бій Тайсона Фʼюрі та Олександра Усика пройде 21 грудня. Українець і британець зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.
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