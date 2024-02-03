В Японії помер 23-річний боксер через отримані під час бою травми

Про це інформує The Ring з посиланням на федерацію боксу Японії.

Під час свого останнього поєдинку проти Сеї Цуцумі за титул чемпіона Японії Анагучі чотири рази побував у нокдауні (у 4-й, 7-й, 9-й та 10-й трихвилинках), але витримав усі 10 раундів. Хоча судді зрештою зафіксували перемогу Цуцумі одноголосним рішенням - 95:91, 94:92, 94:92.

Зазначається, що у боксера, що програв, діагностували субдуральну гематому. Йому зробили термінову операцію на мозку, однак той так і не прийшов до тями.

Казукі Анагучі дебютував на професійному рингу влітку 2021 року і з того часу здобув шість перемог, а поразка від Цуцумі стала першою і, на жаль, останньою у його кар'єрі.