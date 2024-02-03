В Японії помер 23-річний боксер через отримані під час бою травми
Відомий японський боксер найлегшої ваги Казукі Анагучі помер через травми, отримані в чемпіонському поєдинку проти Сеї Цуцумі 26 грудня. Йому було 23 роки
Про це інформує The Ring з посиланням на федерацію боксу Японії.
Під час свого останнього поєдинку проти Сеї Цуцумі за титул чемпіона Японії Анагучі чотири рази побував у нокдауні (у 4-й, 7-й, 9-й та 10-й трихвилинках), але витримав усі 10 раундів. Хоча судді зрештою зафіксували перемогу Цуцумі одноголосним рішенням - 95:91, 94:92, 94:92.
Зазначається, що у боксера, що програв, діагностували субдуральну гематому. Йому зробили термінову операцію на мозку, однак той так і не прийшов до тями.
Казукі Анагучі дебютував на професійному рингу влітку 2021 року і з того часу здобув шість перемог, а поразка від Цуцумі стала першою і, на жаль, останньою у його кар'єрі.
- Нещодавно повідомлялося, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого через травму британця.
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