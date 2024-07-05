Вімблдон: Костюк і Ястремська вилетіли в 1/16 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 1/16 фіналу Вімблдона, в якому Марта Костюк зустрічалась з Медісон Кіз, тривав 1 годину і 22 хвилини, і закінчився перемогою американки - 6:4, 6:3.

Матч Ястремської проти Донни Векіч перервали через дощ. Загалом поєдинок тривав майже 3 години та закінчився поразкою українки від хорватки – 6(4):7, 7:6, 1:6.