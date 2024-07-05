Вімблдон: Костюк і Ястремська вилетіли в 1/16 фіналу
У пʼятницю, 5 липня, українки Даяна Ястремська та Марта Костюк програли свої матчі в 1/16 фіналу Вімблдона-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 1/16 фіналу Вімблдона, в якому Марта Костюк зустрічалась з Медісон Кіз, тривав 1 годину і 22 хвилини, і закінчився перемогою американки - 6:4, 6:3.
Матч Ястремської проти Донни Векіч перервали через дощ. Загалом поєдинок тривав майже 3 години та закінчився поразкою українки від хорватки – 6(4):7, 7:6, 1:6.
- Остання українка, яка залишається в одиночному розряді Вімблдона, - це Еліна Світоліна. Завтра, 6 липня, вона зіграє проти Онс Жабер.
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