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Головна Спорт Власники Формули-1 придбали права на найбільшу мотоциклетну серію MotoGP

Власники Формули-1 придбали права на найбільшу мотоциклетну серію MotoGP

1 квітня, 2024 понедiлок
14:58
Спорт MotoGP

Власник Формули-1, Liberty Media, завершив купівлю  Dorna, яка володіє правами на чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів серії Гран-прі MotoGP

Про це повідомляє Autosport.

Американська розважальна компанія Liberty Media, яка володіє правами на Формулу-1 з 2016 року, придбала Dorna, що є організатором чемпіонатів MotoGP, WorldSBK і MotoE. Вартість угоди становить 4,2 млрд євро.

Liberty Media отримає 86% акцій іспанської компанії, решта 14% залишаться в управління MotoGP.

Раніше 40% належали Bridgepoint –  канадському фонду, який придбав свою частку 2006 року у CVC Capital Partners, ще 38% – Канадському пенсійному фонду (CPPIB). Решта 22% були розділені між різними керівниками Dorna.

Підтвердження угоди зайняло більше часу, ніж планували обидві сторони. Початково вони мали намір оголосити про перехід ще до відкриття сезону MotoGP на початку березня. Очікується, що угоду офіційно завершать до кінця 2024 року.

Виконавчий директор Dorna Sports Кармело Еспелета, який обіймає посаду з 1994 року, продовжить керувати бізнесом разом зі своєю командою менеджерів. 

"Ми дуже раді розширити наше портфоліо провідних спортивних і розважальних активів завдяки придбанню MotoGP", – сказав президент і генеральний директор Liberty Media Грег Маффей.

Чемпіонат MotoGP - 2024

MotoGP-2024 стартував 10 березня з Гран-прі Катару. Перемогу там відсвяткував чинний чемпіон Франческо Баньяя із "Дукаті". Загалом змагальний рік налічуватиме 21 гран-прі. Абсолютним дебютантом MotoGP стане етап у Казахстані 16 червня. Гран-прі Арагона повернеться до календаря після річної паузи. Ще до старту цього сезону з графіка змагань випала Аргентина, де траса залишилася без державного фінансування.

Теги:
Новини
Світ
Формула-1
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