"Я стану міністром спорту": Усик висловився щодо свого майбутнього

Про це повідомляє польський Kanał Sportowy.

За словами Олександра Усика, він також хотів би працювати з дітьми.

"Працювати з дітьми не тільки у спорті, а й у навчанні – психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, хто і що говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б з задоволенням став міністром спорту – я стану ним", - сказав український боксер.