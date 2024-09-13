"Я стану міністром спорту": Усик висловився щодо свого майбутнього
Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що у майбутньому стане міністром спорту
Про це повідомляє польський Kanał Sportowy.
За словами Олександра Усика, він також хотів би працювати з дітьми.
"Працювати з дітьми не тільки у спорті, а й у навчанні – психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, хто і що говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б з задоволенням став міністром спорту – я стану ним", - сказав український боксер.
- 28 серпня Олександр Усик передав Володимиру Зеленському свій пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), який він виборов у бою проти Тайсона Фʼюрі.
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