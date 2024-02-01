Забарний допоміг "Борнмуту" відібрати очки у "Вест Гема" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У четвер, 1 лютого у Лондоні, Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" на гру проти "Вест Гема" та перебував на полі до фінального свистка.

"Борнмут" вийшов вперед на 3-й хвилині зусиллями Домінка Соланке. Лондонці відігралися на 61-й хвилині, коли пенальті реалізував Джеймс Ворд-Праус.

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"Вест Гем" та "Борнмут" зіграли внічию 1:1. Лондонці набрали 36 очок та займають в турнірній таблиці Прем'єр-ліги шосте місце. "Борнмут" з 26 пунктами - 12-й.

21-річний Ілля Забарний у нинішньому сезоні відіграв за "Борнмут" 24 матчі в усіх турнірах.

Чемпіонат Англії

22-й тур

1 лютого

"Вест Гем" - "Борнмут" 1:1

Голи: Ворд-Праус, 61 (пен.) - Соланке, 3